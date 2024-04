Richiamo di salvia in polvere per glutine non dichiarato in etichetta

Richiamo di salvia in polvere per allergene non dichiarato

Il Ministero della Salute segnala un nuovo richiamo sul suo portale. Si tratta di due lotti di salvia in polvere biologica a marchio Padovana Macinazione – Il Meglio del Biologico. La motivazione indicata sull’avviso di ritiro è la presenza di glutine non dichiarata in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg, appartenenti al lotto 005Q con il termine minimo di conservazione (TMC) 17/07/2026, e al lotto 005Q-01 con il TMC 31/12/2026.

Il prodotto in questione è stato prodotto dall'azienda Padovana Macinazione Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Borgo Olcese 106, a Cividate Camuno, in provincia di Brescia.

"Si raccomanda alle persone allergiche al glutine di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che non ne sono allergici possono, invece, mangiare i prodotti richiamati senza rischi", spiega la nota del Ministero della Salute