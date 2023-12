Signorvino s'allarga e apre anche a Parigi: verso i 60 milioni di fatturato

Signorvino a Parigi

Signorvino sbarca a Parigi in una posizione a dir poco favorevole: un palazzo storico di sette piani in place Saint-Michel, punto di ingresso del quartiere latino e cuore della rive gauche, comprato da Gruppo Calzedonia, ristrutturato e adibito a sede della filiale francese della società fondata e presieduta da Sandro Veronesi. Come scrive il sito "Gambero rosso" si tratta della prima insegna nella capitale francese

Tutto nasceva dall'esigenza di ampliare gli spazi di Calzedonia France”, afferma Federico Veronesi, brand manager di Signorvino. “Dopo l'acquisizione della proprietà immobiliare, abbiamo pensato che un palazzo così bello, con una posizione così favorevole, fosse perfetto per Signorvino. Così i tre piani inferiori, anziché diventare un negozio Calzedonia, sono stati destinati ai vini e alla cucina italiana. Si tratta di una vetrina certamente importante e prestigiosa e sono convinto che Signorvino abbia tutte le carte in regola per far bene, perché la cucina italiana è la più apprezzata nel mondo e perché i nostri vini sono molto amati anche dai francesi”.

A livello economico, il fatturato di Signorvino è in forte crescita. “Manca ancora il mese più importante, perchè dicembre pesa sia per i consumi nei locali sia per la regalistica, ma siamo molto contenti e otterremo un risultato in aumento a doppia cifra”, precisa il general manager Luca Pizzighella. Il giro d'affari dovrebbe superare gli 80 milioni di euro, considerando anche i ricavi dei negozi in affiliazione, per un fatturato di circa 60 milioni. La crescita è stata particolarmente rilevante per i vini rossi, che oggi rappresentano il 45% delle vendite totali, e per le bollicine, che potrebbero arrivare al 35% a fine anno.