Gianluigi Ventre è campione di trading

Gianluigi Ventre, avellinese d'origine, è stato premiato come uno dei migliori trading (un settore che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni). Da alcuni anni ha lasciato l'Italia andando a vivere alle Canarie, da lì ci risponde al telefono e riavvolge il nastro per raccontare la sua storia.

"Sono un trader professionista nel settore finanziario. Utilizzo i miei ingenti capitali per generare entrate consistenti", racconta Ventre. "Inoltre, voglio condividere le mie conoscenze attraverso corsi che offro a ragazzi che desiderano migliorare le proprie abilità nel trading e raggiungere risultati simili ai miei". Ventre, infatti, gestisce una software house specializzata nel campo del trading per sviluppare software e strumenti per automatizzare diverse strategie di trading.

Ma il trading non s'improvvisa. "Ho studiato economia e ho approfondito le mie conoscenze nel campo del trading con l'aiuto di diversi formatori, molti dei quali erano ex campioni del mondo", dice ancora.

Ventre, pluripremiato, ha diversificato il suo business, iniziato circa 10 anni. "In quegli anni ho preso la decisione di abbandonare la monotonia di un lavoro fisso e di smettere di 'regalare' il mio tempo prezioso. Ero stanco di una routine che non mi permetteva di godermi pienamente la vita. Anche se non è stato facile, ho deciso di intraprendere un percorso diverso", dice.

"Durante i miei viaggi in giro per il mondo, ho scoperto la passione per il trading e tutto è cambiato. È stato un viaggio di scoperta personale e professionale che mi ha permesso di vivere una vita veramente appagante e piena di successo. Oggi, grazie a questa professione che amo, vivo una vita piena di soddisfazioni e benessere.

Poi sono arrivati i premi. Ventre ha partecipato a diversi campionati arrivando al terzo posto. "Quest'anno sono iscritto alla competizione più importante, la World Trading Cup, e al momento mi trovo al primo posto. Questo torneo è estremamente impegnativo, poiché si svolge per circa un anno intero e richiede di affrontare i trader più forti al mondo.

Anche se non ci sono premi in denaro, la vittoria in questo torneo porta con sé un grande prestigio", continua. "Pochi riescono a raggiungere i risultati desiderati, poiché il successo nel trading richiede perseveranza e dedizione.