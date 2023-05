Gli chef nel 2023

La figura dello chef è cambiata nel corso degli anni. Oggi, la professione si è evoluta con l'emergere di chef moderni e tecnologici che utilizzano nuove tecnologie e tecniche innovative. Ma questa evoluzione porta con sé una sorta di malinconia perla semplicità, la tradizione, la casa.

La pensa così Angelo Roccavilla, talentuoso cuoco e intrattenitore, noto per la sua capacità di unire passione per la cucina a un'innata capacità di coinvolgere il pubblico. Angelo ha sviluppato un amore per la cucina fin da piccolo, influenzato dalla madre pugliese che preparava piatti della tradizione.

Dopo la scuola alberghiera, e le prime esperienze nel ristorante Il Sambuco, ha deciso di intraprendere una nuova avventura, fondando il ristorante "Angolo di Casa", piatti tradizionali in un'atmosfera familiare. L'esperienza unica che offre ai suoi ospiti è fatta di una filosofia culinaria, che privilegia la qualità delle materie prime e la fedeltà alla tradizione, ma anche di un insolito spettacolo dei cornetti, idea nata dalla volontà di Angelo di rendere ogni serata un'esperienza unica, che unisce la sua personalità di showman alla passione per la creazione di un'atmosfera coinvolgente.

Puoi descrivere l'evoluzione della figura dello chef?

“Oggi, la figura dello chef è cambiata molto. Molti cuochi moderni utilizzano nuove tecnologie e tecniche innovative. Personalmente, mi considero un cuoco di scuola classica e valorizzo le tecniche culinarie tradizionali. Credo fermamente che la vera essenza della cucina risieda nel rispetto della tradizione e nell'amore per il cibo ben fatto”.

Come è nata l'idea dello spettacolo dei cornetti?

“L'idea dello spettacolo dei cornetti nasce dai miei ricordi d'infanzia. Venendo da una famiglia di infermieri, i momenti in cui la famiglia si riuniva erano rari. Quindi, quando accadeva, la mattina seguente mia madre infornava i cornetti che aveva comprato la sera prima. Questo momento di festa è quello che ho voluto portare nel mio ristorante”.



Qual è la tendenza dei ristoranti oggi a Milano?

“Oggi, a Milano, la tendenza è offrire non solo un buon pasto ma anche un'esperienza completa. I ristoranti si stanno attrezzando con lounge bar e offrono intrattenimento in tarda serata. Nel mio ristorante "Angolo di Casa", ho cercato di combinare alta qualità del cibo con l'intrattenimento, creando un'atmosfera accogliente e divertente”.



Che consiglio daresti a un giovane che vuole intraprendere il tuo percorso lavorativo?

“Consiglierei a un giovane di non cercare di copiare ciò che ha visto o sperimentato prima, ma di esprimere la propria individualità. Inoltre, sottolineerei l'importanza dell'istruzione e dell'apprendimento continuo. Il mondo della gastronomia è in costante evoluzione e c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare”.



Qual è la tendenza che segui per i piatti del tuo menu?

“Seguo la tendenza dell'autenticità e della semplicità nella preparazione dei piatti. Credo nella qualità e nel rispetto delle materie prime. Inoltre, riconosco l'importanza del divertimento e dell'esperienza complessiva in un ristorante. Se riesci a combinare un buon pasto con un buon cocktail e un po' di divertimento, hai la formula vincente per fidelizzare il cliente”.