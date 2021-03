Australia, case invase dai ragni: insetti in fuga dalle inondazioni

Australia, eccezionali inondazioni nel sudest del Paese

Miglialia di ragni hanno invaso i centri abitati per sfuggire alle eccezionali inondazioni che hanno colpito il sudest dell'Australia, causando una fuga di massa di insetti, secondo quanto riportato dalla Cnn. Nell'area piove da giovedì scorso, ma la situazione è diventata particolarmente critica sabato scorso, dopo lo straripamento del bacino di una diga le cui acque si sono aggiunte a quelle dei fiumi in piena, fa sapere l'Ansa. 18mila persone sono state evacuate dalla aree dello Sato colpite, secondo quanto riferito dallla premier del New South Wales (NSW) Gladys Berejiklian, sottolineando l'assenza di vittime. "Un miracolo - ha detto -, visto quello che stiamo passando". Secondo quanto riporta la Bbc, anche il premier Scott Morrison ha offerto aiuti in denaro alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie case. Le inondanzioni non sono un fenomeno naturale raro in Australia, ma un disastro come quello di questi giorni "non si vedeva da diverso tempo", il primo in un periodo di pandemia. Le piogge hanno causato ingenti danni in un'area che conta più di 25 milioni di abitanti, un terzo dell'intera popolazione dell'Australia. Tra i le esondazioni maggiori quella dei fiumi del sudest e della diga di Warragamba, principale riserva d'acqua per la città di Sydney. Oltre all'acqua, anche gli animali in fuga verso i centri abitati, hanno causato diversi problemi. Un residente ha dichiarato alla Cnn di aver subito inondazioni simili solo nel marzo 2001 e nel marzo 2013, e che in entrambe le occasioni le acque alluvionali hanno spinto i ragni verso la casa, che è il punto più alto della proprietà. "Gli alberi sono pieni di serpenti. Se si va in barca, ti nuotano incontro per salire cercando di mettersi all'asciutto", ha aggiunto. Mentre un'altra persona, fa sapere l'Ansa, ha postato un video su Facebook con con centinaia di aracnidi che strisciano sulle porte di un garage.