Cambiamenti climatici, Confagricoltura: rilevati danni per 2 miliardi di euro

La somma dei danni causati dal maltempo aumenta di giorno in giorno. Confagricoltura, la più importante organizzazione degli agricoltori italiani, sta effettuando i rilievi sui territori per verificare e quantificare le conseguenze degli ultimi eventi calamitosi accaduti gli ultimi giorni di luglio. Dalle prime segnalazioni dei tecnici, che sono al lavoro insieme a diverse Regioni, si stima che i danni per i mancati raccolti e quelli alle strutture potrebbero arrivare a 2 miliardi di euro. L’agricoltura è il primo settore economico a subire le conseguenze del clima, ricorda Confagricoltura, soprattutto in questa stagione, con frutta e ortaggi pronti per essere raccolti dopo un anno di lavoro e di investimenti.

Da Nord a Sud, il Belpaese è un bollettino di guerra: soltanto negli ultimi giorni la grandine ha devastato strutture, spaccato serre per il florovivaismo; centinaia di ettari di frutteti sono andati distrutti per la violenza delle precipitazioni in molte zone italiane, in primavera già colpite da gelate, trombe d’aria e temporali violenti. Quelli che erano eventi sporadici sono diventati ormai una costante con effetti devastanti per i territori. Mentre al Centro-Sud gli incendi e la perdurante siccità preoccupano agricoltori e intere comunità.

Il susseguirsi degli episodi con sempre maggiore frequenza sta facendo emergere la fragilità del nostro Paese rispetto ai cambiamenti del clima. É necessario pertanto rivedere la normativa dedicata, a partire dal D.Lgs. 102/2004, afferma ancora Confagricoltura, oltre che al Fondo di Solidarietà Nazionale, che risulta inadeguato a far fronte alle esigenze delle imprese agricole colpite dalle calamità naturali.

Ad avviso di Confagricoltura, occorre un approccio nuovo da parte del legislatore per permettere alle aziende di avere strumenti più efficaci sia per quello che concerne la protezione attiva, sia per ciò che riguarda la materia mutualistico-assicurativa, con polizze innovative per la tutela del reddito aziendale. Un contributo al tema, conclude l’Organizzazione, può arrivare anche dalla riforma della nuova Pac, in cui figura la proposta di destinare il 3% della somma del Primo pilastro (pagamenti diretti) alla creazione di strumenti di gestione del rischio per la copertura dei danni da calamità naturale.