Come disporre i faretti a energia solare per abbellire il giardino

Faretti con pannelli solari, soluzione green per illuminare gli spazi outdoor

Con i faretti ad energia solare da esterno e da giardino, puoi sostituire il tradizionale impianto a lampada ad incandescenza con una tecnologia dotata di pannello solare, capace di portare molti benefici a te e all’ambiente. Il faretto con pannello solare si attiva grazie all’energia del sole ed è dotato di un pannello fotovoltaico che ricarica le batterie durante il giorno. L’installazione ti preoccupa? Non c’è nulla di più semplice. È sufficiente fissare alla parete il faretto LED e il pannello solare e, una volta acceso, tutto si avvierà automaticamente. Questo è possibile grazie ad una tecnologia, detta crepuscolare, che permette lo spegnimento all’alba e l’accensione al calar del sole.

Scegli quello che fa per te

Sono numerose le tipologie di faretti con pannelli solari che possono essere utilizzati per conferire luce al proprio giardino: con e senza sensori di movimento, con pannello fotovoltaico integrato oppure indipendente. Non serve altro che scegliere il faretto solare più adatto alle proprie esigenze e il gioco è fatto. Nessun cavo e nessun collegamento alla rete. Questo è il più grande vantaggio: un’illuminazione completa che permette di risparmiare sulla bolletta elettrica, guadagnare energia elettrica da energia pulita e ridurre l’inquinamento ambientale.

Le luci solari raccolgono energia anche nelle giornate uggiose?

Per rispondere al quesito numero uno, diamo uno sguardo al processo di conversione dell’energia solare in elettricità. Le luci con pannello solare contengono un impianto fotovoltaico, composto da una cella solare contenente un materiale semiconduttore che, esposto alla luce del sole, genera corrente elettrica.

Ma veniamo al dunque. È opinione comune pensare che le celle solari siano in grado di immagazzinare energia solare solo ed esclusivamente attraverso luce diretta. Non è affatto così. Anche nelle giornate cupe, nuvolose e piovose, il processo di conversione dell’energia solare in elettricità viene portato a termine e puoi garantire al tuo giardino un’adeguata illuminazione.

Illuminazione creativa e scenografica con i faretti ad energia solare

L’illuminazione ad energia solare può essere sfruttata se si vogliono impreziosire particolari porzioni di giardino, vialetti, pareti o zone fiorite come aiuole. La luce può essere utilizzata in modo fantasioso ed elegante grazie a faretti per esterno orientabili, adatti per illuminare gli alberi dal basso. Questa soluzione crea giochi di luce che consentono di mettere in risalto la struttura delle piante e l’imponenza degli alberi.

Per illuminare vialetti, scalinate e zone esterne particolarmente soggette al buio, i fari ad energia solare rappresentano una scelta conveniente da una prospettiva estetica, economica e sostenibile. Una corretta illuminazione conferisce un’atmosfera accogliente e raffinata, permettendo di godere degli ambienti outdoor anche nelle ore serali e notturne.

Da non dimenticare spazi esterni come il marciapiede o l’accesso al garage, entrambi resi luminosi grazie a faretti con pannello solare ad incasso. Installati nel pavimento, consentono di rendere ben visibili passerelle o percorsi, anche al buio. In questo modo, estetica e praticità vengono soddisfatte. C’è spazio anche per i più creativi, che hanno deciso di impreziosire il proprio giardino con laghetti e piccoli stagni, ai quali si può conferire un tocco di luminosità grazie a faretti ad energia solare immergibili.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, modelli e funzionalità. Impreziosire giardini ed esterni con un’illuminazione economica e sostenibile è possibile ed è la scelta giusta se si vuole avere cura dell’ambiente e del futuro di tutti noi.