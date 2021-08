Free to X-Autostrade, nuova stazione di ricarica ultra fast a Roma

Procede anche nei giorni di agosto il piano di mobilità elettrica e sostenibile della rete di Autostrade per l’Italia: è infatti entrata in funzione a Roma Nord, nell’area di servizio di Flaminia Est situata sull’A1 Milano-Napoli (Km 509 in direzione Firenze, tra Ponzano Romano - Soratte e Magliano Sabina), la nuova stazione di ricarica ultra fast per veicoli elettrici, gestita da Free To X.

Dopo quella inaugurata poche settimane fa presso l’area di servizio Secchia Ovest, vicino Modena, la stazione di Flaminia Est può contare su 2 colonnine High Power Charging con una potenza di ricarica fino a 300kW ciascuna, con le quali è possibile “rifornire” fino a 4 veicoli contemporaneamente, per un tempo medio di ricarica di 15-20 minuti.