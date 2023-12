Regione Basilicata, inaugurato a Ferrandina un parco fotovoltaico da 30 MWp

Inaugurato a Ferrandina il parco fotovoltaico più grande della Basilicata: previsti 50 GWh di produzione annuale di energia

È stato inaugurato a fine settembre a Ferrandina, in provincia di Matera, il parco fotovoltaico più grande della Basilicata: un'opera che segna un passo fondamentale verso un futuro energetico più sostenibile e pulito per la regione e per l'Italia tutta. Il progetto, ideato e portato avanti da Iren Green Generation, società dedicata allo sviluppo delle energie rinnovabili all'interno del Gruppo Iren, è stato accolto con entusiasmo dalle figure istituzionali e dagli attori chiave che hanno reso possibile questa importante apertura.

L'impianto, con una potenza di 30 MWp, è operativo dal mese di luglio ed è distribuito su una vasta area di 37 ettari. È composto da due sezioni, una da 10 MWp e l'altra da 20 MWp, dotate di 55 mila pannelli solari. L'intera infrastruttura è in grado di generare una produzione annuale di 50 GWh; quantità di energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno medio di elettricità di circa 18 mila famiglie. La tecnologia all'avanguardia adottata prevede l'uso di 55 mila pannelli installati su strutture ad inseguimento solare, mono-assiali, che ottimizzano l'assorbimento dei raggi solari per massimizzare la produzione energetica.

L'investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, che include sia l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie sia la fase di costruzione, ha reso possibile la creazione di questo parco solare. Un cavidotto di 16 km è stato realizzato per trasformare l'energia solare in elettricità e consentirne l'inserimento nella rete nazionale di Terna, puntualmente collegata alla sottostazione sita nel comune di Garaguso, in prossimità della stazione elettrica di Terna.

“Favorire l’introduzione sul territorio comunale di fonti di energia rinnovabili (fotovoltaico ed eolico), e in generale di vettori energetici decarbonizzati, nonché di sistemi diffusi di autoproduzione elettrica, attraverso la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)", ha dichiarato Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina, "rimane un obiettivo strategico di questa Amministrazione Comunale. Tali investimenti garantiscono energia pulita e rinnovabile, riducendo le emissioni e l'inquinamento, stimolano l'occupazione locale e promuovono l'innovazione, contribuendo alla sostenibilità energetica e ambientale”.

La realizzazione di questo parco fotovoltaico non è soltanto una conquista tecnologica, ma rappresenta anche un impulso significativo per l'economia locale. Fino a 100 lavoratori sono stati infatti coinvolti nella fase di costruzione, dimostrando come progetti di questo genere possano contribuire alla crescita economica e alla creazione di opportunità lavorative nelle comunità circostanti.

“Il parco fotovoltaico di Ferrandina conferma l’impegno di Iren per la transizione energetica, con l’obiettivo di installare 2,5 GW di nuova potenza rinnovabile entro il 2030, così come definito all’interno del Piano Industriale del Gruppo", ha commentato Giuseppe Bergesio, Amministratore Delegato di Iren Energia. "Un progetto strategico che si inserisce in una pipeline di impianti rinnovabili già realizzati o in via di realizzazione in diverse regioni d’Italia e pari, a oggi, a 210 MWp”.

L'inaugurazione di questo importante parco fotovoltaico rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra aziende, istituzioni locali e comunità possa portare alla realizzazione di progetti che non solo migliorano la qualità dell'ambiente, ma anche quella della vita delle persone, promuovendo uno sviluppo sostenibile e responsabile.