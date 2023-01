Svezia, scoperto il più grande giacimento di terre rare in Europa: la nuova arma contro la crisi dei chip

È stato scoperto in Svezia, nella regione settentrionale di Kiruna, il giacimento più grande in Europa di terre rare. La compagnia di stato Lkab ha reso noto di aver individuato filoni minerari di più di un milione di tonnellate di ossidi di terre rare, gli elementi naturali cruciali per la fabbricazione di microprocessori, batterie, motori elettrici e altre componenti hi-tech.

"E' una buona notizia, non solo per Lkab, la regione e per gli svedesi ma anche per l'Europa e per il clima", ha spiegato l'azienda in un comunicato.