"Il lobbista": un imperdibile romanzo-verità da leggere sotto l'ombrellone

Giornalisti, pr, comunicatori... Ma anche onorevoli, segretari e segretarie particolari, assessori e portavoce... Nonché imprenditori, manager, gran commis ed esperti di pubblic affairs: ecco il vostro libro dell'estate.

Portatevi in vacanza Il lobbista, vi allieterà sotto l'ombrellone con la sua trama intrigante e mozzafiato, la scrittura secca, asciutta e nervosa, un ritmo intenso e avvincente. E vi farà riflettere. Su di voi e sulle vostre vite quotidiane borderline, al di là del bene e del male.

Fabio Massa, giornalista di qualità e oggi anche imprenditore e manager della comunicazione di scuola Affaritaliani, ci regala uno spaccato imperdibile di un mondo e della professione emergente del professionista della lobbing, ossia di quell'oscuro consulente che fa da tramite tra imprenditori e manager, politici e giornalisti cercando di costruire con le sue trame una convergenza di interessi quasi sempre occulti e una sinergia talora inconfessabile e spesso amorale tra soggetti e universi paralleli, confinanti e simbiotici.

Lo sfondo è Milano, la città dove succedono le cose, luogo per eccellenza del fare e del trafficare e quindi fucina inesauribile di scambi amorali e patti scellerati e inconfessabili.

Vi si agitano pescecani eleganti e improfumati, cinici e spregiudicati, pronti a tutto tra camere da letto e spritz, per raggiungere gli obiettivi, nevrotici e ossessionati dal potere e dall'intrigo. Con un contorno di belle donne, liaison pericolose, denaro, scambi e mercimoni d'ogni tipo.

Quel che sgomenta è che i personaggi e gli episodi raccontati non sono parto della libera fantasia dell'autore. Sono fatti reali, come mi confida l'autore, episodi accaduti e direttamente conosciuti, raccontati con qualche accorgimento per celare l'identità dei protagonisti peraltro riconoscibili per il lettore che abbia lavorato nella mai tramontata Milano da bere degli ultimi venti o trent'anni.

Buona lettura dunque. E buon divertimento.

Provate anche voi a ricomporre il puzzle e a dare un'identità agli squali protagonisti di questo straordinario romanzo-verità.

Magari uscendone con la convinzione che anche in Italia la professione di lobbista andrebbe regolamentata, per limitare quelle allarmanti degenerazioni ben descritte in questo volumetto di 225 pagine deliziose, dense e istruttive.