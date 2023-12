Il Trading Sportivo e la lotta contro la Ludopatia di Sport Finance Academy

E’ quanto si propone la Sport Finance Academy. La ludopatia costituisce ormai una vera emergenza: in Italia ne soffre una persona ogni 39, ossia si dedica al gioco d’azzardo in modo patologico, con «un comportamento di gioco che genera conseguenze negative per se stessi, per le persone che li circondano (come la rete sociale) e per la comunità in generale», secondo una delle definizioni date dall’Istituto Superiore di Sanità. Cifra che potrebbe anche essere aumentata visto che nel frattempo il Covid e il lockdown hanno fatto impennare il gioco online.

In questo difficile contesto, che coinvolge sempre di più anche i giovani e i giovanissimi, il trading sportivo può contribuire sensibilmente a modificare quei comportamenti autodistruttivi basati fondamentalmente sulla non conoscenza dei meccanismi che determinano le scommesse sportive.

Il trading sportivo, infatti, è una pratica molto diversa. Si discosta completamente dalla definizione di gioco d'azzardo. Assomiglia più al trading finanziario, ma invece di operare nei mercati finanziari, lo fa nel mercato delle quote sportive. È un approccio basato su strategie, analisi e gestione del rischio cioè sulla conoscenza degli strumenti e la consapevolezza del loro corretto utilizzo e quindi ben lontano dai meccanismi prodotti dall’impulsività dell’azzardo.

Ma chi e come può fornire in modo semplice e completo questi strumenti decisivi per evitare di cadere nella trappola dell’impulsività autodistruttiva, riuscire a gestire i meccanismi e non diventarne preda?

La Sport Finance Academy e Francesco, il suo fondatore, sono divenuti ormai un faro di speranza e cambiamento nel panorama europeo del trading sportivo: con corsi, video e tutorial offrono una vasta gamma di contenuti educativi gratuiti su piattaforme social come Instagram, TikTok e YouTube dove trovare consigli, analisi di mercato e molto altro ancora per migliorare le proprie abilità nel trading sportivo. Proprio quella formazione che porta alla conoscenza e all’utilizzo responsabile, un percorso che si sta dimostrando non solo efficace, ma decisivo nel contrasto alla ludopatia.

Il ludopatico scommette su un risultato e spera che la partita finisca con quello. La Sport Finance Academysensibilizza, invece, riguardo ai rischi e alle dinamiche coinvolte dietro questo genere di scommesse educando su due aspetti fondamentali:

1. L'imprevedibilità del risultato

2. i meccanismi che ci sono dietro quest'industria, che manipolano le quote e guadagnano sempre e comunque e dunque fanno di tutto per far perdere i giocatori.



Con il Trading Sportivo, invece, non si attende mai il risultato della partita, ma si lavora tramite l'arbitraggio di quote sportive, giocando contro i bookmaker, ovvero coloro che gestiscono l’offerta delle scommesse. Il trading sportivo è dunque molto simile al trading finanziario, che infatti non è definito né definibile gioco d'azzardo.

Educare per Trasformare

Francesco e la sua squadra di esperti, tuttavia, non insegnano solo le strategie di trading sportivo, ma trasmettono anche l'importanza dell'etica e della responsabilità. Vogliono che ogni studente diventi un professionista competente e consapevole, pronto a fare la differenza nel settore.

In conclusione, Francesco e la Sport Finance Academy rappresentano un faro di speranza nel mercato delle scommesse sportive in Italia. La loro missione di formare Trader Sportivi professionisti, di combattere la ludopatia e di differenziare il trading sportivo dalle scommesse sportive è un esempio di come un individuo determinato possa fare la differenza. La Sport Finance Academy è un luogo dove l'educazione si traduce in trasformazione, e il futuro del trading sportivo in Italia è più luminoso grazie al loro impegno.