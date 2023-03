Imprenditoria femminile e cultura-Michela Golia presenta "Cultura e lingua"

Oggi incontriamo Michela Golia, giovane imprenditrice che 10 anni fa ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha aperto, in Brianza, un centro culturale dove tiene corsi di lingua per adulti con un metodo tutto suo, basato sulla comunicazione. Oggi tra i suoi studenti: sportivi professionisti e leader d’impresa.

Come ti è venuta questa idea?

Una volta laureata, compreso che l’insegnamento “canonico” scolastico non rientrava nelle mie corde ho provato a lavorare costruendomi un metodo del tutto personale e per i casi fortuiti della vita tra i miei primi studenti ci furono degli sportivi, soprattutto del ciclismo. A loro impartivo, quello che oggi ho affinato, un insegnamento individuale e mirato: un vero e proprio percorso costruito sulle peculiarità dello studente.

Come si svolgono i tuoi corsi?

Fondamentalmente sono tutti corsi individuali e personalizzati. Il filo conduttore è quello della comunicazione, che poi è il motivo principale che spinge un adulto a imparare una lingua. Tengo i corsi sia in presenza che online, soprattutto dopo la pandemia. Molti studenti hanno trovato nel corso di lingua un momento di svago e di distrazione dal periodo terribile che stavamo vivendo.

Come mai hai scelto di insegnare esclusivamente agli adulti?

Perché, a mio parere, è più stimolante e sfidante. Chi si iscrive da noi ha il desiderio o una necessità evidente perciò si impegna sempre al massimo per ottenere il risultato sperato che di solito equivale a saper parlare di fronte a un pubblico più o meno grande.

Che progetti hai per il tuo futuro da imprenditrice?

Vorrei assumere colleghe e colleghi che possano seguire il filone comunicativo delle mie lezioni per creare una grande squadra. Come si dice in inglese, “dream big or go home” e a me piace sognare in grande.

Giovedì 2 marzo, tra le 17.00 e le 20 30, presso Cultura e Lingua, in Via Artigianato, 15, ad Agrate Brianza, la fondatrice apre le porte del suo centro a tutti coloro che fossero interessati a iscriversi per provare un metodo di insegnamento diverso da quello di stampo scolastico. Per maggiori informazioni visitate il sito www.culturaelingua.it.