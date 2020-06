La mobilità urbana dopo la pandemia. L'app per condividere il posto auto

Se parcheggiare in città era complicato prima del Coronavirus - un quinto del tempo in macchina veniva speso per ricercare un parcheggio - ora che si va verso un nuovo concetto di urban mobility lo sarà ancora di più. Per questo motivo diventano decisivi nuovi strumenti digitali, come Spotter, l’App di social parking lanciata a Milano per il progetto pilota a fine 2019 che, attraverso la condivisione di informazioni e un sistema di social rating, consente di creare una vera e propria community di automobilisti. Questi ultimi usando il proprio smartphone potranno trovare parcheggio senza sprecare tempo, a maggior ragione in un momento dove i posti auto scarseggiano ancora di più. A conferma del fatto che il tema del parcheggio sia davvero molto caldo in questa fase di ripresa delle attività i dati forniti da Spotter: dopo il boom di download in seguito al lancio, 15mila in circa due mesi, da fine dicembre a fine febbraio, sono succeduti altri 3mila download in poco più di una settimana nei primi giorni di giugno, dopo il periodo di lockdown e quarantena.

La situazione attuale: i numeri La pandemia da Covid-19 ha cambiato in pochi mesi le nostre vite, rivoluzionando in maniera radicale anche la mobilità urbana. Prendiamo ad esempio una città come Milano, da sempre ai primi posti per utilizzo dei mezzi pubblici. Da oggi e per i prossimi mesi la situazione cambierà, ce lo dicono i numeri. Secondo l’azienda di trasporti urbani Atm, a Milano prima del coronavirus si registravano 2,2 milioni di passeggeri al giorno su tutta la rete (metro, autobus, tram e filobus). Dal 4 maggio, prima data di allentamento del lockdown con la ripresa delle attività manifatturiere, dell’edilizia e del commercio all’ingrosso, ci si è attestati intorno al 12-13% di passeggeri trasportati rispetto ad una normale giornata pre-Covid. Una percentuale cresciuta a partire dal 18 maggio con gli spostamenti liberi all’interno della città (e della regione) fino a raggiungere il 20-25%. Da oggi a settembre si stima di rimanere sul 25-30% di passeggeri. Numeri davvero molto bassi. La domanda è: come si sposteranno tutte le persone che non saliranno sui mezzi pubblici? Qualcuno in bici, qualcuno a piedi, la maggior parte in auto. Lo confermano i dati di una recente ricerca condotta da Aretè secondo cui sette intervistati su dieci dichiarano che utilizzeranno l’auto per i propri spostamenti, di lavoro e non.

“Ci rendiamo conto che questa è una fase di transizione importante per la mobilità della città e siamo convinti che la nostra App potrà essere uno strumento importante per migliorare la qualità della vita degli automobilisti”, spiega Jader Manno, Ceo di Spotter. “La bontà del nostro progetto ha trovato una conferma importante nei riconoscimenti ottenuti ai vari contest a cui abbiamo partecipato. Mi fa piacere ricordare come Spotter fosse tra i finalisti dell’ultimo Web Marketing Festival, la più importante competizione per startup in Italia. Quello che è certo -continua Manno- e che dopo questa terribile pandemia tanti si sposteranno in auto e il parcheggio diventerà ancor di più una merce rara. Il sistema che abbiamo ideato consente agli utenti di condividere informazioni sul parcheggio riducendo del 20% il tempo sprecato, il consumo di carburante e le emissioni di Co2 ed è la prima ad avere un sistema di reward ed un social rating che possano incentivare la condivisione virtuosa di informazioni. Inoltre, in questo periodo di lockdown forzato, ci siamo dedicati a un importante upgrade del sistema, che consentirà di guadagnare anche solo condividendo l’informazione sul parcheggio che si lascia, senza che sia necessario che un altro utente lo acquisti con i nostri token”.