Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme dopo 17 anni!

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme, 17 anni dopo la loro separazione! I due attori hanno trascorso un weekend romantico in un lussuoso resort nel Montana, dopo la separazione di “JLo” dall’ex campione di baseball Alex Rodriguez.

Nel 2004 Jennifer stava per sposare Ben, ma la loro relazione è bruscamente precipitata dopo una serie di alti e bassi, complice l’insuccesso commerciale del film “Gigli”, nel quale avevano lavorato insieme. Nessuno avrebbe previsto che la coppia si sarebbe potuta riformare, soprattutto a così tanti anni di distanza.

Eppure, le “minestre riscaldate” sono sempre andate di moda nel mondo dello spettacolo, fin dai tempi di Elizabeth Taylor e Richard Burton, protagonisti di due matrimoni… e altrettanti divorzi!

In tempi decisamente più recenti, la bellissima Gigi Hadid ha rotto per ben due volte la sua relazione con Zayn, prima che il terzo tentativo andasse a buon fine, con il concepimento del loro primo figlio. Altrettanto burrascosa è stata la love story tra Justin Timberlake e Jessica Biel, che hanno iniziato a frequentarsi nel 2007, per poi lasciarsi nel 2011, tornare insieme nel 2012 e sposarsi nove mesi dopo!

Kit Harington e Rose Leslie si sono conosciuti sul set di “Game of Thrones” nel 2012: poco dopo si sono lasciati, ma poi sono tornati insieme definitivamente. Simile la vicenda di Orlando Bloom e Katy Perry: si sono conosciuti e innamorati nel 2016, ma nello stesso anno la loro storia e finita… nel 2019 si sono sposati!

Adam Levine dei Maroon 5 ha iniziato a frequentare Behati Prinsloo nel 2012, poi le cose sono andate male e lui si è accompagnato ad un’altra modella… salvo poi tornare da Behati, che ha sposato nel 2014 e dalla quale ha avuto due figli. La “minestra riscaldata” piace anche ai Reali, come dimostra la storia del Principe William e Kate Middleton: oggi sono una delle coppie più affiatate ed ammirate del mondo, ma nel 2007 avevano scelto di prendere una pausa di riflessione.

Anche Dax Shepard e Kristen Bell oggi sono una coppia felice, con due figlie, ma all’inizio della storia ebbero una fase molto difficile: lui, infatti, le confessò di frequentare anche altre donne, salvo poi pentirsene. Il matrimonio tra Pink e Carey Hart dura invece da 12 anni, ma con due rotture temporanee nel 2003 e nel 2008: che il segreto dell’amore sia proprio qualche pausa? Chi certamente la pensa così è la coppia Justin Bieber-Selena Gomez, che dopo innumerevoli tira e molla oggi è persino difficile da catalogare.