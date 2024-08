La Puglia si conferma la regina del turismo di Ferragosto: ecco dove andranno i vip

È la metà più gettonata del Ferragosto italiano. Più della Costa Smeralda, la Puglia è il top questa estate 2024. Feste sontuose come quella appena organizzata dal fotografo Giampaolo Sgura per i suoi primi 50 anni o dalla conduttrice Monica Setta alla Masseria Torre Maizza per i suoi 60 anni costellati di sorprese, fuochi d'artificio e fiumi di champagne. E proprio nel triangolo che va da Savelletri a Bari in particolare nel resort a 5 stelle di Rocco Forte e a Borgo Egnazia sono attesi i big. A Ceglie Messapica sbarca il premier Giorgia Meloni mentre fra gli habitué ci sono Raoul Bova e Rocio Morales con le figlie.

Ed è partita la corsa alla festa più colorata della vigilia di Ferragosto. Per il momento la palma della cena più lussuosa va alla Masseria Maizza con Franco Girasoli come top manager della Rocco Forte Collection. Ecco le prime anticipazioni del menù che verrà servito agli ospiti: si va dalla bancarella del fritto con pettole tradizionali, panzerotti assortiti ( cavolfiori, ricotta forte, pomodoro e mozzarella), verdure di stagione in pastella, polpette (pane e menta, carne, melanzane). Si passa alla bancarella del pane e delle focacce, con una selezione di pane di differenti farine con vari condimenti quali olio e pomodori; taralli e friselle tradizionali e con farine antiche; selezione di focaccia: Barese, al rosmarino, cipolla e olive.

Bancarella dei salumi della Valle d'Itria e Bancarella del Casaro "live". Segue la bancarella delle verdure locali crude e cotte: carote, finocchi, sedano, ravanelli, puntarelle, Hummus di fave, ceci e melanzane, pomodori di tutti i colori, cetrioli, barattieri, melone e caroselli marinati, zucchine alla poverella, frittate di pane con verdure tradizionali (asparagi, patate e cipolle, cozze, bietola), pignatta di verdure con patate e cardoncelli, parmigiana di melanzane, verdure grigliate, verdure gratinate, patate al rosmarino, verdure sott’olio: lampascioni, melanzane, carciofi, pomodori secchi.



Bancarella del pesce cotto e crudo, polpo, patate croccanti al timo e puntarelle, frittura di paranza, salsa agrodolce, insalatina di mare cotta, dentice, papaya,menta e peperoncino, tartare di salmone. Bbq di carne con bombette, salsiccia zampina, gnummareddi, entrecote, polletti al ginger, salsa barbecue. Bbq di pesce, come tonno, spada, polpo, seppia, calamari. E ancora: pasta live, orecchiette ai frutti di mare, lasagnetta vegetariana. Gran buffet di frutta e dolci tradizionali e classici, sorbetti e gelati fatti in casa.