Amazon libri, è Milano la città italiana che legge di più: 9° anno consecutivo

Amazon.it da sempre riconosce l'importanza della lettura, fondamentale per riempire non solo la mente, ma la propria vita, e stila la classifica delle citta' italiane che hanno acquistato piu' libri nell'ultimo anno pro capite. Milano continua ad essere la regina indiscussa della classifica, questo e' infatti il suo nono anno consecutivo in prima posizione. Roma la riconcorre e si aggiudica il secondo posto, la competizione e' davvero serrata.

Entrambe le citta' si confermano appassionate di libri sia in formato digitale sia cartaceo. Al terzo posto, per il secondo anno consecutivo, si conferma Torino. Bologna mantiene il quarto posto, esattamente come l'anno precedente, mentre Genova, che nel 2020 per la prima volta era entrata in Top 10, quest'anno fa un ulteriore balzo in avanti e si guadagna il quinto posto.

Firenze scende al sesto, mentre Napoli continua a scalare vertiginosamente la classifica raggiungendo la settima posizione. La seguono Padova e Verona, quest'ultima perdendo una posizione rispetto all'anno precedente.

Trieste si conferma stazionaria alla decima postazione. Palermo lascia sbalorditi anche nel 2021, con una crescita continua e incalzante: raggiunge l'undicesimo posto non rientrando per pochissimo nella classifica delle prime dieci. Soltanto l'anno scorso si trovava al tredicesimo posto e ancora prima al quarantatreesimo. Notevole e' l'incremento della lettura in formato digitale: la citta' in cui i clienti hanno acquistato il maggior numero di eBook e' Roma che supera, seppur di poco, Milano.

Un segnale positivo per i lettori di tutta Italia che percepiscono sempre piu' il valore aggiunto dei libri digitali: e' grazie a questi strumenti che e' possibile avere a disposizione un'intera libreria ovunque ci si trovi, sia in viaggio sia in vacanza, e allo stesso tempo sono un'occasione per limitare l'uso della carta, tematica che sta a cuore in particolar modo ai giovani italiani come conferma la recente Ricerca sulla lettura, commissionata da Amazon ad Ipsos nel 2021.