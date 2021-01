Chantal Thomas eletta all’Académie française: nuova immortale sullo scranno 12

La scrittrice, saggista e storica Chantal Thomas, 75 anni, è stata eletta ieri all'Académie française: prenderà il posto che fu dello scrittore Jean d'Ormesson, scomparso nel 2017, occupando lo scranno numero 12. L'autrice del romanzo bestseller Addio mia regina (Rizzoli), in cui racconta l'inizio della rivoluzione francese alla corte di Versailles, è la decima donna a fare il suo ingresso sotto la 'Cupola' di Parigi, tempio degli 'Immortali di Francia' (la prima fu Marguerite Yourcenar, eletta nel 1980).

Nata nel 1945 a Lione, Chantal Thomas fu allieva del semiologo e filosofo Roland Barthes. È stata dirigente di ricerca al Cnrs, il consiglio delle ricerche francese, storica di fama internazionale ed esperta del XVIII secolo. Ha pubblicato vari saggi sul marchese de Sade e Casanova. Nel 2002 si è cimentata con la narrativa pubblicando il romanzo storico Addio mia regina, che ebbe un clamoroso successo: rimase a lungo in testa alle classifiche dei libri più venduti in Francia prima di ottenere il prestigioso Prix Femina ed essere trasposto per il cinema da Benoît Jacquot nel 2012.

Tra i suoi numerosi riconoscimenti quello di Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres e dell'Ordre national du Mérite. Chantal Thomas è stata anche insignita del Grand Prix de la Société des Gens de Lettres e del Prix Roger Caillois de littérature.