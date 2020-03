Coronavirus, lo stampatore dei libri di Harry Potter produce e dona mascherine

Grafica Veneta, azienda padovana nota in tutto il mondo per aver stampato la celebre saga di Harry Potter, in questi giorni drammatici di emergenza da coronavirus, affianca alla stampa di libri, la produzione e distribuzione gratuita di mascherine da regalare alla Regione Veneto. Oltre due milioni di mascherine sono state donate, a oggi, dall'azienda, grazie alla pronta riconversione che è stata in grado di operare sui macchinari e in particolare su una rotativa, per adattarla a tale produzione.

Prodotte con un "tessuto non tessuto" come definito dallo stampatore imprenditore Fabio Franceschi, presidente dell'azienda, le mascherine consistono in uno schermo protettivo monouso utile per la popolazione asintomatica. "Ha la durata di un giorno intero, presenta una percentuale di filtraggio adeguata ed è realizzato in un tessuto molto dolce" spiega lo stampatore. Aggiunge: "Altra cosa sono le dotazioni del personale medico e infermieristico impegnato in prima linea a dare cure e assistenza alla popolazione".

L'idea allo stampatore è sorta dopo l'incontro a inizio marzo con il governatore Zaia. Come racconta a Repubblica: "mi ha chiesto cosa potevo fare visto che nella mia azienda arrivano trenta autotreni di carta al giorno. Questa cosa mi ha segnato, mi ha commosso".

Lo stabilimento, allo stato attuale, pur continuando a lavorare ogni giorno per le case editrici garantendo le tirature di volumi e opere, è in grado di fornire quantitativi importanti a tutta Italia anche di questo prodotto. "Anche i nostri clienti americani", dichiara l'imprenditore, "hanno capito la situazione e ci hanno concesso la dilazione delle consegne già contrattualizzate".