Editoria: il libro incontra il podcast, progetto HarperCollins-Storielibere

Editoria: libri e podcast, due universi narrativi paralleli, uniti

La casa editrice HarperCollins e la piattaforma di podcast Storielibere annunciano un innovativo progetto congiunto, che ha l'obiettivo di creare un ponte tra due universi narrativi paralleli incentrati sulla parola: quello del libro, dalla tradizione secolare, e quello del podcast, che entra solo nel 2008 come neologismo nel Vocabolario Treccani ma rappresenta un fenomeno in vertiginosa ascesa, in Italia e nel mondo. La collaborazione tra le due realta' prevede la pubblicazione iniziale di quattro titoli legati ai podcast di maggior successo della piattaforma Storielibere, ma anche l'impegno a costruire ex novo progetti che trovino un doppio sbocco narrativo, pensati sin dal principio per un percorso integrato tra lettura e ascolto.

HarperCollins e Storielibere: il progetto crossmediale

Con questa nuova linea editoriale, Harper Collins intende sviluppare con Storielibere un progetto crossmediale, in cui, in questa prima fase, la narrazione del podcast trova una nuova dimensione nella parola scritta, si adatta alla pagina e si espande, per raggiungere nuovi pubblici. Lo scambio tra i due mondi promette di essere biunivoco: avvicinare i lettori a una forma di racconto nuova e allo stesso tempo antichissima (la tradizione orale) e permettere agli affezionati ascoltatori di podcast di continuare il loro viaggio attraverso la carta stampata. Questa partnership va a interpretare un'esponenziale ascesa del fenomeno podcast. Nel 2019 il settore ha registrato un incremento del +16% raggiungendo i 12,1 milioni di ascoltatori in Italia. Si tratta inoltre di uno dei settori che ha registrato un notevole balzo in avanti nel periodo di lockdown. Nei primi 2 mesi di clausura gli ascolti sono cresciuti del +35%.