Editoria, Mondadori ridisegna l’Area Libri Trade. Nascono due nuove direzioni

Il Gruppo Mondadori ridisegna l’Area Libri Trade sotto la responsabilità dell’amministratore delegato di Mondadori Libri S.p.A. Enrico Selva Coddè, con l’obiettivo di perseguire opportunità di crescita e sviluppo per le proprie case editrici.

"Abbiamo definito un nuovo modello organizzativo che consentirà di rispondere in maniera più efficace alle sfide centrali dell’editoria trade, settore in rapidissima trasformazione anche a livello internazionale", ha dichiarato Enrico Selva Coddè, amministratore delegato Area Trade di Mondadori Libri. "Un’evoluzione necessaria per guardare al futuro della prima industria culturale del Paese con l’attitudine all’innovazione che da sempre contraddistingue l’attività delle nostre case editrici", ha concluso Selva Coddè.

Mondadori, due nuove direzioni

Nascono due nuove Direzioni trasversali a diretto riporto di Enrico Selva Coddè. La Direzione Generale Operativa Trade viene affidata a Filippo Guglielmone, al fine di orientare le attività aziendali al più alto livello di economicità e servizio possibile; operations e commerciale vengono integrate in una unica visione di processo, quale driver per la generazione di valore, consentendo di ottimizzare il time to market e aumentare la soddisfazione dei clienti, favorendo così la crescita delle case editrici.

Viene inoltre costituita la Direzione Marketing Strategico, Diritti e Acquisizioni Trade affidata a Lorenzo Garavaldi, per rafforzare il presidio sul mercato editoriale, attraverso l’analisi e la definizione delle strategie di mercato, il coordinamento delle attività di acquisizione e l’identificazione delle priorità nello sviluppo.

A riporto di Enrico Selva Coddè, le case editrici vedranno confluire al loro interno anche le attività di marketing di prodotto, avendo così a disposizione tutte le leve di comunicazione, coerentemente con uno scenario nel quale la valorizzazione delle opere degli autori vede il publishing sempre più come un unicum, che va dal titolo del libro al commento del lettore.

Le case editrici sono affidate a Francesco Anzelmo, Direttore Generale di Mondadori; Ernesto Franco, Direttore Generale ed Editoriale di Einaudi; Massimo Turchetta, Direttore Generale Rizzoli Trade e Publishing & Rights Development; Stefano Peccatori, Direttore Generale di Sperling & Kupfer, Piemme e Mondadori Electa, e Lorenzo Garavaldi, Direttore Generale BU Ragazzi.