Il premier Conte è il nuovo protagonista indiscusso delle fan fiction

Con non poca sorpresa e incredulità, nelle settimane del lockdown il fenomeno delle fan fiction ha accantonato vampiri, personaggi di serie tv e star del cinema, per volgere il proprio sguardo a un personaggio per così dire inusuale e sicuramente inaspettato, il premier Giuseppe Conte.

A fare da cornice è Wattpad, la piattaforma online dedicata alla scrittura, nata nel 2006 e che conta più di 40 milioni utenti. Luogo virtuale di incontro per autori e lettori, qui si ritrovano, scrivono storie di ogni genere (spesso fan fiction, cioè storie su personaggi e mondi già esistenti), si scambiano pareri e suggerimenti. E i titoli non lasciano dubbi sull'attuale protagonista dei romanzi e delle storie delle giovani autrici della piattaforma, da L’amore ai tempi del Coronavirus, a Un amore a Palazzo Chigi, all'ancora più esplicito Solo CONTE sto bene.

"Di Wattpad in Italia non si sentiva parlare da un po’" scrive IlLibraio.it, "ma, per farsi un’idea, basti pensare che proprio da qui sono partiti fenomeni mediatici come 50 sfumature di grigio, in origine una fan fiction di Twilight, o il più recente After che, prima di essere pubblicato su carta dall’editore americano Sterling & Schuster e vendere milioni di copie, era una fan fiction da un miliardo di letture complessive con protagonista Harry Styles, frontman della band degli One Direction".

"Riesce difficile", continua la rivista, "immaginare che a una fan fiction sul Presidente del Consiglio possa toccare la stessa sorte, ma tant’è". Basti notare la somiglianza tra le sinossi delle varie storie, e degli "ingredienti" ricorrenti: "una protagonista femminile svampita e innocente, un protagonista maschile bello e indecifrabile – che in questo caso è l’attuale Premier -, un’attrazione pericolosa tra i due e sì, tracce di erotismo più o meno esplicito". Il Presidente del Consiglio, in alcune di queste narrazioni, è "un professore presso l’Università di Firenze, in altre si trova alle prese con la gestione di una pandemia globale: in ogni caso, raccontano un uomo che porta il peso di un’enorme responsabilità ma che resta pur sempre un uomo, con le sue fragilità e i suoi punti deboli". "Il leitmotif" è quello "di un uomo tutto d’un pezzo, freddo e razionale, all’apparenza inavvicinabile. Ma chiunque abbia familiarità con i romanzi rosa sa bene che ogni bad boy di ghiaccio che si rispetti nasconde una grande dolcezza e sensibilità d’animo".

E l’impressione che emerge da quest’infinita produzione di materiali dedicati a lui è che, in un periodo così difficile per il Paese, il ruolo dell’attuale Premier sia sconfinato dal campo politico a quello emotivo. Non è infatti difficile pensare al fenomeno come a una valvola di sfogo contro l'ansia da Covid-19, ma ad apparire con evidenza è soprattutto l'efficacia del tipo di comunicazione. Come riporta Il Libraio, il profilo @lebimbediconte, nato poco più di un mese fa, conta ad oggi più di 380mila follower, complice anche la menzione da parte di Chiara Ferragni in una delle sue Instagram stories.

“Eva, una giovane studentessa di giurisprudenza e figlia di una guardia di sicurezza della scorta di Giuseppe Conte, si ritrova bloccata a Palazzo Chigi durante la quarantena imposta dal Premier. L’attrazione tra i due è subito palpabile, complice la situazione surreale e tra i due nascerà qualcosa di inaspettato.” Un estratto da La mia quarantena con te, che conta al momento più di quattromila letture.