"Misurare il razzismo"; il nuovo saggio visionario di Piketty

Piketty lancia il suo nuovo saggio contro le discriminazioni: "Misurare il razzismo" (La Nave di Teseo)

Thomas Piketty, autore del best seller mondiale “Il capitale nel XXI secolo” (La nave di Teseo, 90 pagine. 10 euro), torna con una riflessione di straordinaria attualità sulle disuguaglianze che dovremmo combattere per avere istruzione, lavoro e servizi pubblici più giusti per tutti.

“Nessun paese, nessuna società ha messo a punto un modello perfetto per contrastare il razzismo e le discriminazioni. Su questo argomento, nessuno è in grado di dare lezioni ai paesi vicini o al resto del mondo. La vera sfida è costruire un nuovo modello, che riporti la politica anti-discriminatoria nel quadro più generale di un progetto sociale ed economico egualitario; che riconosca la realtà del razzismo e delle discriminazioni e si doti di strumenti per misurarli e correggerli, senza irrigidire le diverse identità, che sono sempre plurali e molteplici e continuamente in via di ridefinizione e ricostruzione. Questo agile volume ha una sola ambizione: mostrare che è possibile discutere concretamente sul modo migliore di combattere le discriminazioni e permettere la convivenza civile”.

Chi è Thomas Piketty

Thomas Piketty, professore dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) e dell’École d’Économie de Paris, dove è anche condirettore del World Inequality Lab (WIL), è autore di numerosi studi storici e teorici, che gli hanno fatto meritare nel 2013 il premio Yrjö Jahnsson, assegnato dalla European Economic Association.

Scrive per “Libération” e “Le Monde”. Il suo libro "Il capitale nel XXI secolo" (2014) è stato tradotto in 40 lingue e ha venduto 2,5 milioni di copie, seguito da "Si può salvare l’Europa?" (2015) e "Capitale e disuguaglianza" (2017). Presso La nave di Teseo sono apparsi i contributi inclusi nei volumi "Democratizzare l’Europa!" (2017) e "Rapporto sulle disuguaglianze nel mondo" (2019); i saggi "Capitale e ideologia" (2020) e "Una breve storia dell’uguaglianza" (2021).