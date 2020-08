Twilight: in arrivo altri due libri

Quindici anni dopo la pubblicazione del primo libro della saga di Twilight, la scrittrice Stephanie Meyer ha finalmente pubblicato "Midnight Sun" che racconta l’esordio della storia d’amore tra Bella Swan e Edward Cullen dal punto di vista del vampiro, con più di un milione di copie vendute già in vetta alle classifiche dei best seller negli USA e nel Regno Unito.

Ma adesso arriva la notizia che tutte le fan della saga stavano aspettando. Bella Swan, Edward Cullen e tutti gli altri personaggi di Twilight stanno per tornare. Ad annunciarlo è stata la stessa Stephenie Meyer durante un evento virtuale per Books-A-Million, in cui ha annunciato la realizzazione di altri due romanzi della saga che andranno ad aggiungersi a Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn e Midnight Sun.

“Ci sono ancora due libri nel mondo [di Twilight] che penso di voler scrivere. Ne ho già messo giù le tracce e ho già scritto il capitolo del primo libro. Sono lì, ma non sono pronta per farlo in questo momento, voglio fare qualcosa di nuovo" ha dichiarato la Meyer.

"Buona parte del piacere della scrittura, per me, arriva dal creare e vorrei davvero fare un nuovo mondo con nuove regole e una nuova mitologia" ha aggiunto la scrittrice.