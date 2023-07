Lo storico "Treble" di Man City

L'ambito trofeo della Champions League ha completato una storica tripletta per il Manchester City. Questo è stato un momento di svolta per il club, ma l'impatto sulla moderna cultura calcistica si farà sentire ben oltre Manchester.

Nell'interesse di una completa divulgazione, devo dichiarare che sono un tifoso del Manchester United. O almeno lo ero. Fino al cambiamento culturale nel più grande club del calcio inglese dopo la partenza di Sir Alex Ferguson e il cattivo trattamento di Cristiano Ronaldo dopo il suo ritorno. Dato che il nord-ovest dell'Inghilterra e la città di Manchester in particolare è comunemente considerata il cuore del calcio inglese, mi sorprende ancora oggi notare che non ero nemmeno pienamente consapevole dell'esistenza del Manchester City fino a tempi relativamente recenti.

Sono certamente più difficili da perdere in questi giorni. Eppure il Manchester City Football Club – o Man City – è uno dei club più antichi del Regno Unito. Con una storia che risale a 143 anni fa, gli Sky Blues hanno stabilito un nuovo standard a Istanbul questo mese vincendo il loro primo "treble" di trofei, solo il secondo club inglese a farlo. E nel processo si sono assicurati la loro prima sismica vittoria in Champions League. Superando l'Arsenal e i rivali cittadini del Manchester United vincendo la Premier League e la FA Cup all'inizio della stagione, il gol al 68' di Rodri contro l'Inter ha elevato il Manchester City tra i ranghi d'élite di appena altri sette club per ottenere il riconoscimento dal pioniere del Celtic triplo nel 1967. Da questo trofeo è ovviamente passato molto tempo. E tra le legioni di appassionati di calcio con cui ho parlato di persona e online sembra che tutti abbiano un'opinione diversa su come l'abbiano fatto.

Senza dubbio il club oggi è probabilmente il più ben gestito al mondo. Hanno un allenatore di livello mondiale in Pep Guardiola, enormi risorse finanziarie, profondità della squadra e una seria attenzione allo sviluppo giovanile, alle infrastrutture e alle capacità tattiche. La stragrande maggioranza dei club di tutto il mondo potrebbe essere perdonata per aver guardato il Manchester City e aver provato un pizzico di invidia.

Tuttavia, dovremmo ricordare che pochissimi di questi fattori erano reali fino a poco tempo fa. E precisamente nel 2008, quando il club fu acquistato dall'Abu Dhabi United Group. Un po' di storia. Dopo un periodo di incertezza finanziaria sotto la precedente amministrazione, è seguita una serie di acquisti di alto profilo, tra cui un trasferimento da record di 32,5 milioni di sterline per Robinho del Real Madrid, che ha galvanizzato le prestazioni del club e ha consentito loro di raggiungere le semifinali di Coppa UEFA nella stessa stagione. Gli acquisti degli attaccanti di razza Emmanuel Adebayor e Carlos Tevez sono arrivati rapidamente e i nuovi proprietari hanno assunto l'allenatore dell'Inter, Roberto Mancini, che ha spinto il club fino a un quinto senza precedenti in Premier League, assicurandosi un posto in UEFA Europa League. Nel 2011, il Man City è stato riconosciuto come un competitor per il campionato, raggiungendo la sua prima finale di FA Cup trent'anni prima di conquistare il titolo di Premier League nel 2012 in quello che è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi giorni nella storia del campionato. Si sono saldamente affermati come capolista del campionato nelle stagioni successive, assicurandosi i titoli della Coppa di Lega e della Premier League nella stagione 2013-2014, con una seconda Coppa di Lega nel 2016. Tuttavia, il prossimo grande cambiamento nelle prestazioni del club è avvenuto nello stesso anno con l'arrivo di Pep Guardiola. Dotato di un curriculum incredibile, oltre a essere il più giovane allenatore a vincere la UEFA Champions League e il maggior numero di partite di campionato consecutive vinte in La Liga e Bundesliga, il trasferimento di Guardiola al City è stato visto come inevitabile da molti. Secondo AFP Sports, prima dell'annuncio ufficiale, "il proprietario del City, lo sceicco Mansour, ha visto in Guardiola un allenatore in grado di portare un calcio strabiliante all'Etihad Stadium e, soprattutto, aiutare il club a fare una svolta tanto attesa in Champions League". Non avevano torto. Con una reputazione per i dettagli formidabile e leggendaria, Guardiola ha portato con sé un'attenzione estrema all'innovazione tattica e allo sviluppo dei giocatori. L'elegante catalano ha creato un personaggio anticonformista e in qualche modo uno "scienziato pazzo", sperimentando e improvvisando sempre, pur mantenendo il suo stile di gioco basato sul possesso incentrato su passaggi veloci e scambi di posizione. Con i giocatori giusti e il sostegno incrollabile del presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, era ormai inarrestabile.

Con qualità da star come Sergio Agüero, İlkay Gündoğan, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, David Silva e, più recentemente, Erling Haaland e Jack Grealish, il Man City di Pep Guardiola ha senza dubbio dominato il calcio inglese negli ultimi anni. Guardiola ha conquistato cinque titoli di Premier League in sei anni, una tripletta nazionale nel 2019 e una stagione da record di 100 punti nel 2017-2018, e la sua rimane l'unica squadra a farlo nell'era moderna. La ricerca del Man City per il titolo di Champion's League è stata finalmente soddisfatta nel 2023, tuttavia, la sua vera vittoria ha qualcosa di molto piu’ profondo. Indiscutibilmente, la capacità del club di attrarre gli allenatori e i giocatori giusti ha portato il Manchester City lontano, tuttavia, è la decisione del club di coltivare il talento che ora sta pagando i dividendi. Questo è stato un impegno preso dallo sceicco Mansour, che si è impegnato a coltivare i talenti creando un programma di sviluppo giovanile sostenibile. Dopo aver rinnovato l'accademia giovanile durante la stagione 2013/2014, l'investimento di 160 milioni di sterline del club nella City Football Academy recentemente completata ha fornito sia una posizione centrale per allenare le stelle del Man City del futuro, sia un pool concentrato di talenti locali. Un buon esempio è Phil Foden, che è cresciuto nell'accademia del City prima di diventare titolare della prima squadra e assicurarsi quattro titoli di Premier League, tutti prima del suo 22esimo compleanno. L'accademia non sta solo alimentando i migliori talenti verso il Manchester City, ma anche verso altri club, non solo fornendo un'enorme opportunità per i giocatori, ma aiutando a compensare le quote di trasferimento del club migliorando al contempo gli standard più ampi del calcio regionale. Secondo quanto riferito, il club ha raccolto oltre 45 milioni di sterline a luglio 2022, pur mantenendo le clausole di riacquisto nella maggior parte delle vendite, proteggendo così i suoi investimenti a lungo termine man mano che ogni giocatore acquisisce maturità ed esperienza.

Ci sono ovviamente dei cinici che danno credito solo alla performance del Man City in "Arab Money". Questo è riduttivo. Guardando i dati recenti, il Man City ha appena sfiorato la top ten in termini di spesa netta quinquennale, chiudendo la stagione 2022-2023 in attivo di 8,3 milioni di sterline. Contestualizzata, la spesa quinquennale totale del Man City è la metà di quella del secondo classificato della Premier League, l'Arsenal, il cui saldo netto della spesa per la stagione 2022-2023 ha messo in rosso il club di 148,94 milioni di sterline.

In una settimana che ha incluso un altro trionfo sportivo, con i Denver Nuggets che si sono assicurati il ​​loro primo campionato NBA in una convincente serie di 4-1 contro i Miami Heat, ci sono evidenti parallelismi. Con l'allenatore Michael Malone e ora il giocatore MVP, Nikola Jokić, che hanno iniziato all'incirca nello stesso periodo, il club ha coltivato una squadra di grande talento che è all'inizio della sua carriera, con le prospettive attuali che suggeriscono che potrebbero essere la squadra da battere per qualche tempo a venire. In entrambi i casi, i dubbiosi sono stati messi a tacere e la permanenza della vittoria persiste. Sembra che l'attenzione del Man City sul gioco lungo abbia dato i suoi frutti a quasi tutti i livelli. Sfruttando la passione esistente di uno sport che riecheggia in tutto il mondo, il club è riuscito a trovare le persone migliori, dagli attaccanti ai fisioterapisti, allenando e aggiornando una nuova generazione per imparare e avere successo in futuro. In tal modo, il marchio del Manchester City ha quadruplicato la sua base di fan a 38 milioni dal 2010 e nella stagione 2016-2017 è diventato il primo club della Premier League a raggiungere un milione di abbonati YouTube. Man City è ora al quinto posto tra le squadre di calcio più brillanti del mondo secondo Forbes, con un valore stimato di $ 4,99 miliardi. Dopo aver acquistato il club per la cifra relativamente irrisoria di 210 milioni di sterline nel 2008, l'Abu Dhabi United Group ha tutte le ragioni per festeggiare. Nove scudetti, otto coppe di lega, sette FA Cup, sei FA Community Shields, una Coppa delle Coppe europee e un titolo di Champions League, non c'è dubbio che il Manchester City si sia guadagnato un posto nell'élite del calcio. Vincere ora non è più una sorpresa, ma un'aspettativa.