M5s, la grillina Termini: "Di Battista egocentrico cronico, hai rotto i cog.."

"DiBattista ancora non è entrato ufficialmente nel gruppo dei capoccia nonostante ci sia stato fino all'altro ieri e già mi ha rotto icoglioni. Perché c'era lui durante certi momenti decisionali prima di sparire ovviamente, ma non vi turbo troppo, avete bisogno di credere in qualcosa e anziché scegliervi una religione avete scelto la politica". Lo scrive sul suo account Facebook la deputata M5S Guia Termini, la quale conclude il post con un invito rivolto all'ex parlamentare: "Egocentrico cronico vai a fermare Tap in 15 minuti con la sola imposizione delle mani, vai dai".