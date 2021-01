Francesco Lucchetta è il nuovo General Manager di VMLY&R Italy

VMLY&R, agenzia del gruppo WPP guidata dal CEO Simona Maggini, ufficializza l’ingresso di Francesco Lucchetta come General Manager dell’agenzia

La lunga esperienza professionale di Francesco Lucchetta si è sviluppata lavorando per prestigiosi brand nelle più importanti sigle della comunicazione, sia creative che media. Ha iniziato la sua carriera in McCann come Strategic Planner, per passare poi in Leagas Delaney come Head of Planning e successivamente in Y&R dove ha guidato il reparto Strategico fino al 2015.

Ha poi ampliato la sua esperienza entrando in Mediacom come Managing Director e Client Lead su Coca-Cola (Italia), quindi ha continuato il suo percorso in WPP come Global Head of Strategy occupandosi soprattutto dei brand Campari a livello mondiale e implementando un innovativo modello di lavoro integrato cross-agencies e cross-disciplines, che ha portato notevoli risultati di new business al gruppo.

Da settembre 2019 era in Armando Testa come chief strategic officer di tutte le sigle del gruppo.

“L’arrivo di Francesco Lucchetta segna un altro giro di boa storico per VMLY&R - dichiara Simona Maggini, che è anche Country Manager della holding - Siamo felici e orgogliosi del suo arrivo che andrà ad arricchire una squadra di valore e talento, capace di generare business per i propri clienti e per l’agenzia stessa.”

Aggiunge il CCO Francesco Poletti: “Era la figura che ci voleva. Un professionista eclettico, brillante e con una visione moderna. Ora siamo una squadra ancora più forte e competitiva. E ancora più efficiente in tutti i comparti.”

Francesco Lucchetta commenta: “Ho accolto con grande piacere l’opportunità di rientrare in un gruppo che coniuga un’illustre tradizione con i più alti standard di innovazione e di integrazione digitale. Ricomincia un viaggio da fare insieme a un team brillante e molto affiatato, forti del supporto di un network globale davvero outstanding. Ringrazio quindi Simona e Francesco e tutto il team global per la fiducia che mi hanno accordato.”