Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità e Constance Hotels & Resorts rinnovano la partnership

Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità e Constance Hotels & Resorts rinnovano il sodalizio: prosegue la collaborazione all'insegna dell'alta cucina e della condivisione

Passione, innovazione, tecnica e attenta selezione degli ingredienti: lo chef Alessandro Borghese e Daniel Agathine, executive chef del Constance Moofushi parlano la stessa lingua, quella dell’alta cucina preparata con amore.

Tutto questo racconta la partnership tra il Constance Moofushi, resort 5 stelle nell’atollo di Ari Sud alle Maldive e il ristorante AB - Il lusso della semplicità che ha visto chef Agathine vivere un’esperienza di formazione unica accanto alla brigata dello chef Borghese.

Nel corso delle due settimane trascorse nel capoluogo lombardo infatti, lo chef del Constance Moofushi ha perfezionato le sue conoscenze sulla cucina italiana, con un focus particolare sui primi piatti e la pasta fresca, vera eccellenza nostrana e punta di diamante del menu di AB - Il lusso della semplicità, dove tra le portate più apprezzate spicca proprio l’inconfondibile Cacio & Pepe.

Prosegue così la collaborazione con il resort maldiviano firmato Constance Hotels & Resorts e AB - Il lusso della semplicità, il raffinato locale dello chef Alessandro Borghese in viale Belisario 3 a Milano. L’istrionico chef, infatti, nell’aprile 2021 ha portato il suo estro creativo e la sua passione per la cultura gastronomica italiana all’Alizee, il ristorante à la carte in riva all’oceano, tempio del gusto al Constance Moofushi.

Esclusive cene di gala, coinvolgenti live cooking ed esperienze gourmet pied dans l’eau sono stati solo l’assaggio di questa partnership, che continua a rinnovarsi e ad esaltare i sapori italiani all’insegna del lusso della semplicità, anche alle Maldive.

Dice chef Alessandro Borghese: “Durante la mia prima volta volta alle Maldive sono stato accolto da vero amico nella brigata di Daniel. Questo scambio ci arricchisce entrambi e sono felice di poter tornare presto al Constance Moofushi. Nuovi ingredienti da assaggiare, tecniche inedite da utilizzare e contaminazioni originali da sperimentare stimolano la creatività e favoriscono il fluire delle idee, in questo caso addirittura da un continente all’altro”.

Gli fa eco chef Daniel Agathine che commenta con entusiasmo la sua permanenza tra i fornelli di AB - Il lusso della semplicità: “Ho viaggiato in tanti paesi e ho seguito alcuni corsi di formazione per specializzarmi nella mia professione, ma posso affermare con certezza che questa esperienza è stata di livello superiore. L'intero team dello chef Alessandro Borghese ha fatto del suo meglio per farmi sentire a mio agio e per superare le differenze linguistiche, che avrebbero potuto creare delle difficoltà. È stato davvero fantastico! Ho sviluppato nuove idee creative e ho appreso nuove tecniche culinarie, che ora posso condividere con la mia brigata e offrire agli ospiti del Constance Moofushi”.

Ma non è ancora tempo di raffreddare il delizioso asse tra Milano e le Maldive. L’istrionico chef, infatti, tornerà al Constance Moofushi durante il periodo natalizio per una seconda tappa nell’Oceano Indiano.

Viaggio alle Seychelles con Constance Hotels & Resorts tra sogni ed emozioni

Il piacere della scoperta, di vedere nuovi luoghi e incontrare culture diverse è una motivazione forte al viaggio, che da Constance Hotels & Resorts viene eguagliata se non superata da un’altra volontà: il desiderio di tornare.

CONSTANCE LEMURIA

Come confermano i tanti repeater del Constance Lemuria, che anno dopo anno scelgono il 5 stelle lusso di Praslin come destinazione delle proprie vacanze, questo hotel dall’anima eco-chic riesce a migliorare continuamente l’esperienza degli ospiti e a sorprenderli ogni volta. In questo luogo, dove la natura delle Seychelles è protagonista assoluta con maestose rocce di granito, spiagge scintillanti, acque dalle infinite sfumature di blu e una vegetazione generosa, le novità sono dettate dal lavoro quotidiano, dalla passione e dalla creatività del team.

Qualche esempio? Le esperienze personalizzate in ambito food & beverage esprimono pienamente lo spirito eclettico e innovativo del Constance Lemuria: dalle cene al The Nest on the rocks al chiaro di luna ai pic-nic ad Anse Georgette con set up che lasciano a bocca aperta, dai barbecue privati al ristorante Takamaka in riva al mare fino agli aperitivi alla buca panoramica n. 15 dell’unico campo da golf regolamentare delle Seychelles e alle degustazioni di pregiati vini selezionati dai migliori produttori internazionali.

Punta di diamante della proposta culinaria del Constance Lemuria è il ristorante fine dining DIVA, guidato dal catalano Jordi Vila, vulcanico Director of Culinary dell’hotel. Vero e proprio artista della tavola con piatti che sembrano tele dipinte dai grandi Maestri dell’arte, lo chef mette la sua tecnica straordinaria al servizio della volontà di rendere felici e appagati quanti hanno il piacere di gustare la sua cucina, fatta di ingredienti di altissimo livello, da quelli locali come il pescato fresco e la frutta a quelli internazionali come la carne wagyu e il patanegra. Nei suoi piatti creatività e ispirazione si sublimano con la capacità di leggere i desideri degli ospiti e trasformarli in piacere assoluto per il palato.

Condivisione è più di una parola al Constance Lemuria, il team dell’hotel è infatti a disposizione degli ospiti per lezioni di cucina creola, giapponese e indiana e per masterclass di mixology. Creole Mojito, Vallée de Mai-Tai sono solo un paio dei signature cocktail da imparare per poi stupire a casa i propri amici! L’esperienza può essere fatta sia all’HUNA BAR, sia nella propria suite o villa.

Oltre allo spirito culinario, a una natura autentica e a servizi d’altissimo livello proposti alla CONSTANCE SPA, al Lemuria Golf Course e al Constance Kids Club, tutte eccellenze nei rispettivi ambiti, l’hotel guidato dal General Manager Bruno Le Gac, è noto a livello internazionale come esempio virtuoso in ambito di sostenibilità grazie al progetto dedicato alla tutela delle tartarughe marine e non solo. Membro d'oro della Certificazione Green Globe, il Constance Lemuria è attivo nella protezione della biodiversità locale con molteplici iniziative che coinvolgono ospiti, team e comunità locali. Il Turtle Manager Robert Matombè organizza ad esempio dei veri e propri eco-tour in cui è possibile anche incontrare Leonardo e Raffaella, alcune delle tartarughe giganti che qua risiedono stabilmente, oltre a incontri presso l’Eco Kiosk per condividere video, immagini e racconti sul mondo naturale delle Seychelles.

CONSTANCE EPHELIA

Spiaggia Nord o Spiaggia Sud? Beach villa o Hillside villa? Ristorante creolo, asiatico o mediterraneo? Zip Line o kayak? Al Constance Ephelia, guidato dal General Manager Stephane Duchenne, la parola chiave è “SCELTA”, in base a gusti, esigenze, preferenze o stati d’animo, perché questo resort di Mahè è il luogo dove non ci si annoia mai grazie a infinite opzioni. In posizione strategica, affacciato sul parco nazionale marino di Port Launay, il Constance Ephelia è un santuario della biodiversità. Al loro arrivo in camera gli ospiti trovano la “Green Guide”, una piccola guida che illustra la natura delle Seychelles e la storia delle diverse aree e ambienti, le specie animali e vegetali che si possono incontrare, invitando le persone a tenere comportamenti volti a non danneggiare un ecosistema già fragile. Non mancano approfondimenti sulle attività a stretto contatto con la natura, come il kayak tra le mangrovie, la zip line, l’arrampicata sulle rocce di granito, senza dimenticare i tanti sentieri escursionistici che partono proprio dal Constance Ephelia.

Se al Constance Lemuria il programma di maggior successo, in un’ottica di sostenibilità, è quello legato alla tutela delle tartarughe, al Constance Ephelia i riflettori sono puntati sulla foresta di mangrovie. Dal 2015 il resort ha piantato oltre 4.000 mangrovie, coinvolgendo all’incirca 3.000 persone tra ospiti, scuole e membri delle comunità locali. Il manager della sostenibilità Markus Ultsch-Unrath conduce insieme al suo team tour guidati per mostrare agli ospiti le sette tipologie di mangrovie presenti nell’area, insegnando loro a distinguerle e a comprenderne l’importanza per tutto l’ecosistema. Da quest'anno inoltre il resort produce il proprio miele di mangrovie, unico alle Seychelles, che gli ospiti possono assaggiare a colazione. Chi invece vuole trascorrere una vacanza all’insegna del relax assoluto, può farsi coccolare alla CONSTANCE SPA, la più grande dell’Oceano Indiano, con rituali di benessere naturale, trattamenti deluxe firmati Sisley Paris, oltre a lezioni di yoga e meditazione guidate da professionisti esperti.

Dopo una giornata ricca di attività o trascorsa nel più classico dolce far niente, gli ospiti possono godersi un tramonto spettacolare al Kabana Bar, con i piedi nella sabbia, sorseggiando un fresco mocktail o un cocktail a base di rum locale, prima di andare a cena in uno dei 5 ristoranti del resort. Da non perdere la serata creola del venerdì al SESELWA, sulla spiaggia nord, dove oltre a gustare i piatti tipici della tradizione locale è possibile incontrare artisti e artigiani del posto, il tutto in un’atmosfera allegra grazie anche all’intrattenimento musicale live.