Alessandro Borghese Kitchen Sound, arriva in tv la nuova stagione

Alessandro Borghese Kitchen Sound, nona stagione su Sky

Il volume della musica si sta alzando e i fornelli si stanno accendendo, sta per ricominciare Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33. Nella nona stagione, in onda da lunedì 17 giugno, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, lo Chef Alessandro Borghese cucinerà nuove sfiziose ricette seguendo il ritmo delle sue playlist e nelle 30 puntate inedite mostrerà semplici preparazioni, replicabili anche dagli spettatori a casa. I nuovi episodi saranno suddivisi in quattro filoni tematici, che vedranno prima l’alternanza tra Amici Miei e Venezia, e poi le tappe Kids e Ice Cream.

Tra ricette tradizionali e sperimentazioni innovative, anche quest’anno Alessandro Borghese Kitchen Sound - dal lunedì al venerdì, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – farà venir voglia di indossare il grembiule da chef agli spettatori. Non mancheranno, infatti, gli imperdibili consigli dello chef Alessandro Borghese con segreti e trucchi del mestiere tutti da svelare e una carrellata di ospiti speciali che metteranno a disposizione della cucina di ABKS il loro estro creativo e lo affiancheranno in questo frizzante viaggio culinario a ritmo di musica, diventato un cult televisivo con oltre 1000 episodi trasmessi.

Le quattro tappe, che corrispondono ad altrettanti filoni tematici, cominceranno dalle puntate “Amici Miei”, con special guest d’eccezione come il creator Stefano Cavada, la star della pizza Renato Bosco e la compagine di stellati Alessandro Negrini (Voce Aimo e Nadia a Milano), Christian e Manuel Costardi (Scatto a Torino e Christian & Manuel a Vercelli), Antonio Grazioli (Luminist a Napoli), che cucineranno piatti sfiziosi assieme a chef Borghese.

Il secondo filone, invece, trasporterà gli spettatori tra i tavoli del ristorante veneziano AB - Il lusso della semplicità a Ca’ Vendramin Calergi, dove l’atmosfera onirica ed elegante della Serenissima si respira sia all’interno dello storico palazzo cinquecentesco che nel suggestivo giardino con affaccio sul Canal Grande. In “Venezia” verranno svelati i piatti che compongono il menù del raffinato locale e, non a caso, l’ospite in studio sarà proprio il Resident Chef, Sebastiano Bodi.

Dopo le puntate ispirate ai sapori della laguna, spazio al tema “Kids” perché il cibo è anche divertimento! Tornerà in studio il pediatra Luca Rosti per affiancare lo chef Alessandro Borghese nella preparazione di menu fantasiosi e piatti giocosi, ma al contempo salutari ed equilibrati, appositamente pensati per stuzzicare il palato dei più piccoli e invogliarli a indossare il grembiule aiutando mamma e papà in cucina. Una sezione particolarmente cara allo chef Borghese, che da sempre pone estrema attenzione all’alimentazione dei bambini. Non a caso, il prestigioso Premio Moige assegnato ai programmi tv di qualità ha più volte premiato ABKS proprio per il costante impegno nel suggerire ai genitori come proporre ai propri figli un’alimentazione salutare e gustosa.

Dulcis in fundo, letteralmente, non poteva mancare all’appello uno dei dolci più amati al mondo: il gelato. In “Ice Cream” i maestri gelatieri più rinomati d’Italia (Vetulio Bondi, Stefano Suzzi, Mauro Tononi, Luca Tentori, Chiara Spalluto) si cimenteranno in cinque rinfrescanti ricette a base di gelato, lasciando gli spettatori con l’acquolina in bocca.

