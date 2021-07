Amazon, buono regalo per ascoltare musica online: come averlo

Amazon, buono regalo: il colosso dell'e-commerce regala uno sconto per acquistare musica online e ascoltarla anche in streaming

Grandi notizie per gli amanti della musica. Amazon ha deciso di regalare buoni sconto da 5 euro per l'acquisto dei brani da ascoltare online. La cosa interessante è che non ci sono particolari condizioni per ottenerli ma bisogna fare in fretta.

Amazon, buono regalo da 5 euro: ecco le condizioni per averlo

Per avere il proprio Amazon buono regalo basta consultare la sezione Promozioni della propria email e risalire fino al 13 luglio 2021. Nell'oggetto del messaggio di posta visualizzerete la dicitura "5€ di sconto sul tuo prossimo acquisto. Concediti un regalo".

"Concediti un regalo: inserisci il codice ILMIOSCONTO e ricevi 5€ di sconto. - si legge nel testo dell'email - Approfitta di uno sconto di 5€ su un ordine idoneo di almeno 25€. Valido su ordini di prodotti venduti e spediti da Amazon ed effettuati fino al 25 luglio 2021, salvo esaurimento dei prodotti disponibili e con un limite di 5.000 codici sconto. Vedi condizioni".

Cliccando su Scopri di più si verrà re-indirizzati verso una pagina in cui inserire le proprie credenziali di accesso all'account Amazon per scorprire se siete tra i fortunati selezionati. L'Amazon buono regalo è valido fino al 25 luglio 2021 ed è disponibile solo per i primi 5.000 clienti idonei.