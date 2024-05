Amianto: ex dipendente Rai morto, pm Roma indaga per lesioni colpose

I pm di Roma indagano per lesioni personali colpose in relazione al caso di Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai di 62 anni deceduto ieri a causa di un mesotelioma pleurico, forma tumorale dovuta all’esposizione all’amianto durante il suo lungo servizio nella sede romana dell’emittente pubblica.

I magistrati capitolini hanno disposto la sospensione delle esequie per effettuare l’autopsia sul corpo di Sodkiewicz.

Risale a marzo la denuncia che l’uomo aveva presentato a piazzale Clodio.