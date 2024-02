Angelina Mango: "Una cosa da tamarra? Tutte le volte che mi vesto faccio in modo che si vedano le mutande"

C'è una cosa che fai che è proprio da tamarra? "Tante cose in realtà... Non lo so... tutte le volte che mi vesto, faccio in modo che si vedano le mutande". La divertente risposta è firmata da Angelina Mango, in un video delle passate settimane che gira sui social (facendo il pieno di like) e pubblicato dalla sua fan base (angelinaspace.it).

D'altra parte la vincitrice di Sanremo 2024 con il brano 'La noia' in questi mesi ha conquistato tutti non solo con il talento musicale e la splendida voce - che le ha pure permesso di trionfare tra i cantanti di Amici 2023, senza dimenticare il successo di Che te lo dico a fa' prima del Festival - ma anche con la sua spontaneità.

"Questo è da tamarri no?", aggiunge poi ridendo tra gli applausi del pubblico. "Perchè uno non si può vestire come vuole?".

Poi conclude: "E ho un maialino tatuato sul pollice". Questo tattoo simboleggia il riposo che non deve causare sensi di colpa, ma dev'essere accettato.