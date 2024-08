Anna Tatangelo che spavento, punta da una vespa durante un concerto

Anna Tatangelo punta da una vespa durante un concerto

Anna Tatangelo nel corso del concerto a Giulianova, in provincia di Teramo, è stata punta da una vespa. La cantante ha condiviso il video di un fan che ha catturato il momento in cui si è resa conto della puntura.

La Tatangelo stava cantando "Essere una donna" (brano con cui partecipò a Sanremo nel 2006), improvvisamente ha fatto una smorfia di dolore, toccandosi e strofinando il braccio. Poi ha cercato di portare avanti la sua esibizione, ma alla fine è stata costretta e uscire dal palco per andare dietro le quinte per essere medicata.

Anna Tatangelo ha confermato via social di essere stata punta da una vespa, e ha ipotizzato che fossero due. "Stasera non ci siamo fatti mancare nulla, giusto? Puntura di vespa mentre si canta, ce l’abbiamo", ha scherzato in una storia. In altre storie ha mostrato una borsa del ghiaccio sulla puntura, ammettendo: “Brucia... fa male”.