Annalisa nel Sanremo 2025 di Carlo Conti come non l'avete mai vista: il jolly di Rai1 (e le voci su De Martino)

Sanremo 2025, Annalisa su Rai1? Da Sinceramente con Amadeus alla conduzione con Carlo Conti

Sinceramente è ancora nei cuori e nella testa di milioni di fans: 'Dimmi quando quando quando..' il motivetto parte subito appena si nomina la canzone che ha chiuso al terzo posto di Sanremo 2024 (dietro ad Angelina Mango-Geolier) e ha vinto una ideale medaglia d'oro degli streaming e dei dischi di platino nei mesi successivi. L'indiscrezione, che gira da settimane e che torna d'attualità in queste ore, è che la cantante ligure potrebbe essere protagonista anche al Festival di Sanremo 2025 che vede Carlo Conti direttore artistico e conduttore (per due anni) dopo le cinque straordinarie edizioni targate Amadeus. Annalisa sul palco dell'Ariston dunque. Sì, ma la voce non la dà in gara: questa volta potrebbe essere in un ruolo inedito per lei, ossia co-conduttrice per una o più serate.

Sanremo 2025, Stefano De Martino nel Festival di Carlo Conti, le voci

Un jolly per Rai1 mica male se l'indiscrezione dovesse tramutarsi in realtà. Non solo. Attenti anche al coinvolgimento di un'altra star, in questo caso tv: Stefano De Martino, che sta vivendo un autunno d'oro nell'access prime time di Rai1, Affari Tuoi. Dagli studi di viale Mazzini al palco dell'Ariston di Sanremo?

Elodie, Alessandra Amoroso e le voci sui big a Sanremo 2025

E poi ci sono i cantanti in gara. Quali big vedremo a Sanremo 2025? L'ufficialità dei nomi verrà comunicata da Carlo Conti il 2 dicembre al Tg1. Tante le voci. Una porta addirittura a Elodie (che vivrà un 2025 magico con i concerti a San Siro di Milano e Maradona di Napoli), senza dimenticare il possibile ritorno di Madame. E ancora: da Alessandra Amoroso a Raf, passando per Olly, Gazzelle e Rocco Hunt. Tra i big papabili per la kermesse canora Rai anche Benji & Fede, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, sino a Ermal Meta o Anna Pepe. In quota partecipazione anche leggende del calibro di Patty Pravo, Marcella Bella e Al Bano. Tra i super ospiti attenti a Damiano David, frontman dei Maneskin che arriverebbe a Saremo come solista. Ma, come si diceva siamo alle indiscrezioni: un mese di attesa e Carlo Conti svelerà tutti i nomi.