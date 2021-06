Ascolti TV, Sciarelli boom oltre il 12% e batte il duo Scanzi-Travaglio

Ascolti TV, "Chi l'ha visto?" è secondo nella classifica della prima serata con il 12,35% di share. "Accordi e & Disaccordi" cresce ma solo all'1%

La partita Portogallo-Francia degli Europei 2020 su Rai1 ha conquistato la prima serata di ieri grazie a 6.414.000 telespettatori e al 30,01% di share. Seconda classificata Rai3 con 'Chi l'ha visto?', che ha registrato 2.307.000 telespettatori e il 12,35%, mentre Canale5 con 'Grand Hotel - Intrighi e passioni' si è piazzato al terzo posto con 1.625.000 telespettatori e il 8,97%. Appena fuori dal podio 'Rai2' che con 'Ricetta per un inganno' ha ottenuto 908.000 telespettatori e il 4,24%, seguita da Italia1 con 'Il ricco, il povero e il maggiordomo', visto da 806.000 telespettatori pari al 4%. Su Retequattro 'Zona Bianca' ha interessato 668.000 telespettatori e il 3,94% di share e su Tv8 la replica di 'Name That Tune - Indovina la canzone' ha totalizzato 380.000 telespettatori e il 2,2%. Su La7 'Atlantide' ha ottenuto 221.000 telespettatori e l'1,5% mentre Nove chiude la classifica con 'Accordi & Disaccordi' visto da 225.000 telespettatori pari all'1% di share.

Ascolti TV, nell'access prime time "Reazione a catena" batte "Caduta Libera"

L'access prime time vede Canale 5 con 'Paperissima Sprint' che raccoglie 2.429.000 telespettatori e il 12,12% di share, mentre nel preserale Rai1 con 'Reazione a catena' ha vinto gli ASCOLTI della fascia grazie a 3.563.000 telespettatori e al 24,26% di share. 'Caduta libera!', il programma concorrente di Canale 5, ha invece ottenuto 1.928.000 telespettatori e il 13,67%. En plein delle reti Rai che nel complesso si sono aggiudicate la prima serata, con 9.936.000 telespettatori e il 47,28% di share, la seconda serata con 4.101.000 e il 40,73%, e l'intera giornata con il 40,08% di share e 3.483.000 telespettatori.