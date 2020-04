Ascolti tv, Belle e Sebastien vince nel prime time. Bene Quarto Grado su Rete 4

Ascolti tv, Belle e Sebastien vince nel prime time

Ascolti tv, serata senza un vero programma che domina venerdì 17 aprile. Ad ogni modo, la vittoria va a Rai1. Il film 'Belle e Sebastien - Amici per Sempre', è stato il programma più visto del prime time con 3.931.000 spettatori e il 13.9% di share. Al secondo posto, su Canale 5, 'Puoi baciare lo Sposo' con 3.390.000 spettatori e il 12.4% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per 'New Moon', con 1.942.000 spettatori e il 7.1% di share.

Ascolti tv, Quarto Grado porta Rete 4 al 7,5%. Le repliche di Crozza all'1,8%

A seguire, tra gli altri ASCOLTI TV di prime time: 'Ncis' e 'The Rookie' su Rai2 (rispettivamente 1.980.000 spettatori, share 6.5%, e 1.710.000, share 6.1%). Bene 'Quarto Grado' condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4 (1.699.000 spettatori, share 7.5%) poco sotto c'è 'Propaganda Live' su La7 (1.488.000 spettatori, share 6.6%). Rai3 con 'Nome di Donna' attorno al 5% di share (1.496.000 spettatori, share 5.1%), 'Italia's Got Talent - Best of' su Tv8 (703.000 spettatori, share 2.5%), 'Fratelli di Crozza - Il meglio di quando si stava meglio' sul Nove (542.000 spettatori, share 1.8%).

In access prime time pareggio negli ascolti tv tra Rai1 e Canale 5. I Soliti Ignoti – Il Ritorno fa 5.701.000 spettatori con il 18.6%, Striscia la Notizia conquista 5.562.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post guadagna il 5.6% con 1.717.000 spettatori. Stasera Italia su Rete 4 nella prima parte va a 1.737.000 (5.8%) e nella seconda tiene con 1.738.000 (5.6%). Bene La7, Otto e Mezzo ragggiunge 2.589.000 spettatori (8.5%). Su Italia1 CSI a 1.428.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Non ho l’Età convince 1.303.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole 1.007.000 (3.3%). Su TV8 Guess my Age diverte 692.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco guadagna 416.000 spettatori con l’1.4%.