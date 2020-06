Ascolti tv, domenica record per Rai1. Domenica in ha chiuso al 23 per cento

È stata la domenica d'oro di Rai 1. Domenica in ha chiuso al 23 per cento con picchi di 4 milioni e mezzo di spettatori (record di stagione dopo Sanremo) mentre unomattinainfamiglia ha fatto salire l'asticella dello share al 24 per cento segnando il top share ossia il livello più alto dell'auditel di ieri sulla rete diretta da Stefano Coletta. Mara Venier e la coppia Tiberio Timperi-Monica Setta salutano il pubblico e tornano - confermatissimi-a settembre.



Unomattinainfamiglia dovrebbe tornare il 12 mentre per Domenica in l'appuntamento è per il giorno dopo. Ma oggi è il giorno dei debutti per rai 1 e tv8. A rai uno stamattina sono andate in onda Unomattina con Barbara Capponi e Alessandro Baracchini (sostituiscono Roberto Poletti e Valentina Bisti) e c'è tempo per... Nuovo programma con Anna Falchi e Beppe Convertini.



Sul web non sono mancate le battute caustiche di twitter sullo stile "ingessato" di Convertini (molto meglio la verve genuina della Falchi). La rete si divide anche sul nuovo programma di tv8 Ogni mattina condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Per alcuni è una fresca novità, per altri si tratta di una versione sbiadita della Vita in diretta estate (il capo progetto tv8 è Alessandro banfi ex autore di Vid). Il piu feroce a stroncare il programma della Volpe e di Viola è stato il sito diDavidemaggio che ha bocciato senza appello il debutto



. Oggi pomeriggio esordiscono l'ex direttore del tg2 Marcello Masi con la splendida Andrea Delogu autentica rivelazione del palinsesto estivo di rai 1. Andrea, lanciata da Renzo Arbore, è uno dei migliori giovani talenti Rai e molti scommettono su ascolti stellari in coppia con Masi.