Ascolti tv, Ficarra e Picone battono il Concertone. Giordano al 7,5% di share

Ascolti tv ieri 1 maggio 2024: il Concerto del Primo Maggio cresce rispetto all'anno scorso a 1.8 milioni di spettatori per l'11,9% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del mercoledì con La stranezza, che ottiene 2.361.000 spettatori pari al 13.6% di share. Segue Corro da te su Canale 5 con 2.249.000 spettatori pari al 13,6% di share. Terzo posto per il Concerto Primo Maggio 2024 su Rai 3 con 1.837.000 spettatori pari all’11.9% di share. L'anno scorso l'evento organizzato da CGIL, CISL e UIL per la festa dei lavoratori in piazza San Giovanni in Laterano a Roma aveva incollato al video 1.813.000 spettatori (11.3%) in prima serata.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 maggio 2024 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.116.000 spettatori (6.4%), La pupa e il secchione su Italia 1 con 724.000 spettatori (4.7%), Fuori dal coro su Rete 4 con 1.050.000 spettatori (7.5%), In viaggio con Barbero su La7 con 964.000 spettatori (5.3%), Gialappa Show su TV8 con 741.000 spettatori (4.5%), Il tesoro dell'Amazzonia sul Nove con 414.000 spettatori (2.3%).