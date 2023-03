Ascolti TV ieri 1 marzo: Hunziker regina del mercoledì ma il gap si riduce

Ascolti TV ieri 1 marzo 2023: Controcorrente arriva a 572mila spettatori per il 4% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV del mercoledì con la seconda puntata di Michelle Impossible and Friends, che ha raccolto davanti al video 2.288.000 spettatori pari al 17.3% di share. Secondo posto per Rai1 con Bohemian Rhapsody, che ha interessato 2.452.000 spettatori pari al 14.6% di share. Medaglia di bronzo con Chi l’ha Visto? su Rai3 con 2.016.000 spettatori con il 12.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 1 marzo 2023 per le altre reti: la terza stagione di Mare Fuori su Rai2 con 1.345.000 spettatori (8%), La Mummia su Italia 1 con 1.142.000 spettatori (6.1%), Controcorrente su Rete 4 con un a.m. di 572.000 spettatori (4%), Atlantide su La7 con 470.000 spettatori (3.4%), Name That Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 361.000 spettatori (2.2%) e S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine ha sul Nove con 233.000 spettatori (’1.3%).

Ascolti TV ieri 1 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 per gli ascolti TV ieri 1 marzo 2023 nell'access prime time raggiunge 4.815.000 spettatori con Cinque Minuti per il 23% di share. Soliti Ignoti arriva a 4.804.000 spettatori con il 22.2% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.778.000 spettatori (17.6%), NCIS su Italia 1 con 1.275.000 spettatori (5.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.499.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.008.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 818.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.703.000 spettatori (7.8%).