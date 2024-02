Ascolti tv, Sanremo fa sprofondare Fazio. Che tempo che fa crolla sotto il 10%

Ascolti tv, Che tempo che fa di Fazio sotto al 10% malgrado Annalisa da Sanremo 2024 e Tom Hanks

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica con la serie Califano Tutto in un tempo piccolo, che ha interessato 4.174.000 spettatori pari al 22.8% di share. Secondo posto per Canale 5 con Lo show dei record, che ha divertito 2.164.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Medaglia di bronzo per Che tempo che fa con 1.998.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 1.166.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Fabio Fazio però scende sotto il 10% di share dopo che la scorsa domenica aveva chiuso con 2.036.000 spettatori (10.5%) nella prima parte e 1.130.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Al programma del Nove non basta avere ospite Tom Hanks, due volte premio Oscar (per Philadeplhia e Forrest Gump) e una star del calibro di Annalisa, reduce dal terzo posto a Sanremo 2024 con Sinceramente (dietro al duo composto da Angelina Mango-Geolier rispettivamente con "La noia" e "I p' me, tu p' te") oltre a Clara, altra protagonista del Festival, con il suo "Diamanti Grezzi".

Ascolti tv ieri 11 febbraio 2024: Report si conferma a 1.6 milioni di spettatori per l'8,1% di share

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 febbraio 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 790.000 spettatori (4%), Report su Rai3 con 1.604.000 spettatori (8.1%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva raggiunto 1.472.000 spettatori (8.1%). La mummia su Italia 1 con 996.000 spettatori (5.1%), Zona Bianca su Rete 4 nel suo ultimo appuntamento domenicale con 567.000 spettatori (3.8%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva ottenuto 570.000 spettatori (4.2%). Il cliente su La7 con 363.000 spettatori (1.9%), Petra su TV8 con 404.000 spettatori (2.1%).