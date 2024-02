Sanremo 2024, ascolti tv della finale: 14.301.000 spettatori (74.1% di share)

Ascolti tv boom per la serata finale del festival di Sanremo



Ascolti boom per la serata finale del festival di Sanremo. La quinta serata, dalle 21.27 all'01.59, è stata seguita da 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. L'anno scorso la media dell'ultima serata del festival, dalle 21.25 all'1.59, era stata di 12.256.000 telespettatori con il 66% di share.



L'anno scorso gli ascolti per la serata finale del 73° Festival di Sanremo erano stati i seguenti: 12 milioni 256 mila spettatori con uno share del 66 per cento. La prima parte (21.25 - 23.54) era stata vista da 14 milioni mila 423 persone, con uno share del 62.7 per cento, mentre la seconda parte (23.58 - 01.59) aveva fatto registrare 9 milioni 490 mila spettatori, con uno share del 73.7 per cento. Il picco di ascolto alle 22.01 con 15 milioni 674 mila, quello di share all’1.44 con l’82.7 per cento.