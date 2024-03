Ascolti tv, Infante ancora sopra l'8% di share. In calo La Vita in Diretta

Ascolti tv ieri 11 marzo 2024: calano La Vita in Diretta (20,59%) e Pomeriggio Cinque (14.87%)

Ore 14 chiude in crescita rispetto a venerdì. Milo Infante su Rai2 arriva a 950.000 spettatori (8.01%). Il venerdì invece, in versione ridotta, aveva raggiunto 882.000 spettatori (7%). Cala invece La Vita in Diretta, che si ferma a 1.816.000 spettatori (19.62%) nella presentazione e 2.199.000 spettatori (20.59%) nella puntata. Alla fine della scorsa settimana Alberto Matano aveva interessato 1.868.000 spettatori (20.3%) nella presentazione e 2.275.000 spettatori (20.9%) nel programma.

In calo anche Pomeriggio Cinque con 1.376.000 spettatori (14.87%) nella prima parte e 1.366.000 spettatori (13.13%) nella seconda parte. Myrta Merlino aveva chiuso la scorsa settimana con 1.412.000 spettatori (15.4%) nella prima parte e 1.407.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte (I Saluti a 1.425.000 e l’11.8%).