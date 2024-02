Ascolti tv, Berlinguer parte male dopo Sanremo. Floris oltre l'8% di share

Ascolti tv ieri 13 febbraio 2024: DiMartedì invece si conferma a 1.36 milioni di spettatori per l'8,2% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del martedì con Mameli Il ragazzo che sognò l'Italia, che ha incollato al video 3.310.000 spettatori pari al 19% di share. Secondo posto per Canale 5 con la partita Lipsia vs Real Madrid di Champions League, che ha interessato 2.486.000 spettatori pari al 12.4% di share. Segue poi Le Iene su Italia 1 con 1.574.000 spettatori pari all’11.2% di share. Nella settimana precedente Sanremo, la coppia Gentili-Angioni aveva raggiunto 1.487.000 spettatori (10.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 febbraio 2024 per le altre reti: Mad in Italy su Rai2 con 752.000 spettatori (4.5%), A modo mio - Patty Pravo su Rai3 con 711.000 spettatori (3.7%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 677.000 spettatori (4.8%). Bianca Berlinguer prima del Festival aveva ottenuto 722.000 spettatori (5%). Di Martedì su La7 con 1.366.000 spettatori (8.2%). Giovanni Floris aveva invece chiuso a 1.384.000 spettatori (8.1%). Io prima di te su TV8 con 541.000 spettatori (3.1%), Sono nata il 23 sul Nove con 557.000 spettatori (3.1%).