Ascolti TV ieri 15 gennaio 2023: Giletti schiaccia Brindisi, bene Fazio

Ascolti TV ieri 15 gennaio 2023: Non è l'Arena batte Zona Bianca con 692mila spettatori per il 4,7% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della domenica con la certezza Le Indagini di Lolita Lobosco 2, seguita da 5.288.000 spettatori pari al 28.2% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 è medaglia d'argento con 2.530.000 spettatori pari al 12.1% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo chiude con 1.426.000 spettatori pari al 9.2% di share. Terza posizione per Wonder Woman 1984 in prima tv su Italia 1 con 1.760.000 spettatori con uno share del 10.6%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 15 gennaio 2023 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles s Rai2 con 785.000 spettatori (3.7%) e Fire Country con 528.000 spettatori (2.6%), Così è la vita su Italia 1 con 932.000 spettatori (5%), Zona Bianca su Rete 4 con a.m. di 498.000 spettatori (3.4%), Non è l’Arena su La7 con 692.000 spettatori (4.7%), 4 Hotel su TV8 con 537.000 spettatori (3.2%), Only Best – Comico Show sul Nove con 265.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV ieri 15 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV ieri 15 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha intrattenuto 4.802.000 spettatori pari al 22.8% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.153.000 spettatori (14.9%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.212.000 spettatori (5.8%), Controcorrente su Rete 4 con 756.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 747.000 spettatori (3.6%) nella seconda, In Onda su La7 con 844.000 spettatori (4%).