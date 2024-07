Ascolti tv, Techetechetè sorpassa Paperissima. 4 di Sera sale al 5,5% di share

Ascolti tv ieri 16 luglio 2024: 4 di Sera cresce a 877mila spettatori per il 5,5% di share

Rai1 con Techetechetè arriva a 2.388.000 spettatori (15.3%) per gli ascolti tv ieri 16 luglio 2024 per l'access prime time. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.342.000 spettatori (15%), TG2 Post su Rete 4 con 587.000 spettatori (3.7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.132.000 spettatori (7.4%), Caro Marziano su Rai3 con 943.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole con 1.495.000 spettatori (9.4%).

4 di Sera su Rete 4 con 675.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 877.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte. La coppia Barra-Poletti aveva iniziato la settimana con 616.000 spettatori (4%) nella prima parte e 674.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. In Onda su La7 con 1.144.000 spettatori (7.3%). Nella precedente puntata la coppia Telese-Aprile aveva interessato 1.188.000 spettatori (7.3%).