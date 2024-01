Ascolti tv, Del Debbio più vicino al 7% con Feltri. Formigli fermo al 5%

Ascolti tv ieri 18 gennaio 2024: Piazzapulita si conferma a 778mila spettatori per il 5% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con con Doc Nelle tue mani, che ha incollato al video 4.714.000 spettatori pari al 25% di share. Seconda posizione per Italia 1 con la partita Napoli-Fiorentina valida per la semifinale di Supercoppa Italiana con 3.367.000 spettatori con il 15.1% di share. Segue poi Canale 5 con Terra amara, che arriva a 2.816.000 spettatori con il 14.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 gennaio 2024 per le altre reti: Bohemian Rhapsody su Rai2 con 983.000 spettatori (5%), Splendida cornice su Rai3 ritorna con 829.000 spettatori (4.4%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.055.000 spettatori (6.7%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva ottenuto 968.000 spettatori (6.3%). Piazzapulita su La7 con 778.000 spettatori (5%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva chiuso con 761.000 spettatori (4.9%). Quelle brave ragazze 2 su TV8 con 378.000 spettatori (1.8%), Katia Follesa - Finchè social non ci separi sul Nove con 400.000 spettatori (1.9%).