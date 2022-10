Ascolti TV ieri 18 ottobre 2022: 2 mln per il Divin Codino, boom DiMartedì

Ascolti TV ieri 18 ottobre 2022: DiMartedì è il primo talk show con oltre 1.5 milioni di spettaori e l'8,8% di share

Rai1 conquista il primato negli ascolti TV del martedì sera con la fiction francese Morgane – Detective Geniale 2, che ha appassionato 2.793.000 spettatori pari al 16%. Solo secondo il biopic Il Divin Codino su Roberto Baggio su Canale 5 con 2.033.000 spettatori pari all’11.5% di share. Le Iene su Italia 1 si piazzano terze con 1.422.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 ottobre 2022 per le altre reti: la prima puntata de Il Collegio 7 su Rai 2 con 980.000 spettatori (5.9%), CartaBianca su Rai3 con 981.000 spettatori (5.9%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 942.000 spettatori (6.5%), diMartedì su La7 con 1.501.000 spettatori (8.8%), Pechino Express su TV8 con 603.000 spettatori (3.4%) e Non Stop sul Nove con 465.000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV ieri 18 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 è al primo posto con i Soliti Ignoti, che raccoglie 4.548.000 spettatori con il 21.7% di share, anche negli ascolti TV ieri 18 ottobre 2022 nell'access prime time. A seguire per le altre reti abbiamo: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.439.000 spettatori (16.4%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.079.000 spettatori (5.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.413.000 spettatori (6.9%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.114.000 di spettatori (5.4%) nella prima parte e 1.068.000 spettatori (5.1%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.927.000 spettatori (9.2%).