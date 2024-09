Ascolti tv, Porro riparte col botto con ospite Toti. Straccia Saviano con il 7,18% di share

Ascolti tv ieri 2 settembre 2024: Quarta Repubblica con ospite Giovanni Toti interessa 825mila spettatori per il 7,18% di share

Cornetto Battiti Live - Compilation su Canale 5 è il programma più visto in prima serata con 1.663.000 spettatori per il 15.74% di share. Segue Maxima su Rai1 con 1.667.000 spettatori pari al 12.54% di share. Terzo posto per 3 Days to Kill su Italia 1 con 1.230.000 spettatori pari all’8.43% di share.

Quarta Repubblica riparte con una nuova stagione con un'ospite d'eccezione, l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha annunciato di voler lasciare la politica per tornare a fare il giornalista. Nicola Porro ieri ha interessato 825.000 spettatori (7.18%). Nella scorsa edizione aveva invece iniziato con 818.000 spettatori (6.22%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 settembre 2024 per le altre reti: Paralimpiadi Parigi 2024 su Rai3 con 720.000 spettatori (4.32%), Insider - Faccia a faccia con il crimine con Roberto Saviano arriva a 785.000 spettatori (5.22%), Truth - Il prezzo della verità su La7 con 420.000 spettatori (2.86%), Un amore a 5 stelle su TV8 con 440.000 spettatori (3.1%), Little Big Italy sul Nove con 309.000 spettatori (2.6%).