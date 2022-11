Ascolti TV ieri 22 novembre 2022: Floris cresce, Giordano-Berlinguer immobili

Ascolti TV ieri 22 novembre 2022: il talk di La7 chiude con 1.38 milioni di spettatori per l'8,3% di share

Rai1 è ancora al primo posto negli ascolti TV grazie alla partita Francia-Australia ai Mondiali 2022, che ha incollato al video 5.478.000 spettatori pari al 24.8% di share. Il Circolo dei Mondiali raggiune 1.358.000 spettatori pari all’8.2% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con l’esordio di Con l’Aiuto del Cielo, visto da 2.196.000 spettatori con uno share del 12.9% di share. Terza posizione per Le Iene Show con 1.318.000 spettatori e il 10.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 novembre 2022 per le altre reti: Il Collegio su Rai2 con 1.034.000 spettatori (6.3%), Cartabianca su Rai3 con 1.035.000 spettatori (6.3%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 963.000 spettatori (6.8%), DiMartedì su La7 con 1.389.000 spettatori (8.3%), Chi vuole Sposare mia Mamma o mio Papà? su TV8 con 218.000 spettatori (1.3%), Trappola in fonda al mare sul Nove con 360.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv, Flavio Montrucchio su Real Time batte Caterina Balivo su Tv8

Sempre bene e stabile Flavio Montrucchio con Primo Appuntamento su RealTime che nella puntata di ieri, martedì 23 novembre, sfiora il 2% (1.9%) e batte TV8 con Caterina Balivo (“Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?”) che si ferma all'1.3%. Montrucchio porta a casa un picco di oltre mezzo milione di spettatori con 529.000.

Ascolti TV ieri 22 novembre 2022 nell'access prime time

Striscia la Notizia su Canale 5 negli ascolti TV ieri 22 novembre 2022 nell'access prime time raccoglie una media di 3.878.000 spettatori pari al 17.2%. Seguono sulle altre reti: N.C.I.S. su Italia 1 con 1.168.000 spettatori (5.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.500.000 spettatori (6.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.005.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 1.122.000 spettatori (5%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.848.000 spettatori (8.2%).