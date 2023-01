Ascolti TV ieri 23 gennaio 2023: slancio di Report, Quarta Repubblica in calo

Ascolti TV ieri 23 gennaio 2023: il programma condotto da Porro chiude con 752mila spettatori per il 4,7% di share

Rai1 ottiene il primo posto negli ascolti TV grazie all’esordio della fiction Blackout – Vite Sospese, che ha appassionato 4.137.000 spettatori pari al 21% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con il Grande Fratello VIP, che ottiene 2.639.000 spettatori pari al 19.1% di share. Report su Rai3 si piazza al terzo posto con 1.909.000 spettatori pari al 9.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 gennaio 2023 per le altre reti: Boss in Incognito su Rai2 con 1.425.000 spettatori (7.7%), Fast & Furious 7 su Italia 1 con 1.400.000 spettatori (7.4%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 752.000 spettatori (4.7%), Lo Hobbit – La Battaglia delle Cinque Armate su La7 con 441.000 spettatori (2.3%), 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi su TV8 con 198.000 spettatori (1.1%), Ex sul Nove con 415.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 23 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si mantiene salda al primo posto anche negli ascolti TV ieri 23 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 5.027.000 spettatori con il 22% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.014.000 spettatori (17.6%), NCIS su Italia 1 con 1.605.000 spettatori (7.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.508.000 spettatori (6.8%), Stasera Italia su Rete 4 con ha 892.000 spettatori (4%) nella prima parte e 763.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.783.000 spettatori (7.8%).